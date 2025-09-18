"سيوف" تتألق و "الشميطي" أفضل توقيت" في" الثنايا" بمهرجان العين للهجن

العين في 18 سبتمبر/ وام / شهد ميدان الروضة بمنطقة العين اليوم، إقامة منافسات "سن الثنايا" ضمن مهرجان العين 2025 للهجن، على مدار 10 أشواط، لمسافة 5 كلم.

وتصدرت "سيوف"، لعامر عبدالله بن محيروم المحرمي، الشوط الأول، مسجلة 7:54:78 دقيقة، وفاز "الشميطي"، لسالم عويضة بن سهيل الخييلي، بلقب الشوط الثاني، محققاً "أفضل توقيت" 7.51.09 دقيقة.

وانتزعت "حضور"، لعبيد أحمد بن حمد الظاهري المركز الأول في الشوط الثالث، بزمن قدره 8:03:04 دقيقة، وذهب اللقب في الشوط الرابع إلى "الذيبة"، لسليم حمد الدرعي، مسجلة 8:04:29 دقيقة، بينما حقق “كفو” لمبارك عوض العامري، لقب الشوط الخامس بزمن قدره 7:53:02 دقيقة.

وشهد الشوط السادس، فوز "خيال"، لسعيد شطيط سعيد الكتبي بالمركز الأول بزمن قدره 8:01:93 دقيقة، تلاه تفوق "نوارا"، لكردوس محمد سالم العامري، في الشوط السابع مسجلة 8:00:53 دقيقة، بينما كان لقب الشوط الثامن من نصيب "كفو"، لسلطان ناصر القصيلي المنصوري، بزمن قدره 8:00:00 دقيقة.

وتصدرت "حفلة"، لسعيد خلفان حمد الحافري، الشوط التاسع مسجلة 7:57:23 دقيقة، بينما شهد الشوط العاشر فوز "محدث"، للمالك نفسه باللقب، محققاً 7:58:89 دقيقة.