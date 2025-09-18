"قرية الإمارات العالمية" شريكا إستراتيجيا في "مونديال القدرة" برومانيا

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عن تواجدها كشريك إستراتيجي في تنظيم أول بطولة عالمية لسباقات القدرة للشباب والناشئين في رومانيا، والمقررة بعد غد السبت، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والروماني للفروسية.

وأكدت، في بيان اليوم، أنها تسهم بدور محوري في تنظيم البطولة، من خلال توفير أنظمة التوقيت المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، والتي نالت جوائز عالمية مرموقة، بالإضافة إلى فريق من الأطباء البيطريين، وأعضاء لجان التحكيم الدوليين، وفريق إعلامي متخصص يعد شريكا رسميا للبطولة، في إطار تعاون متكامل مع الاتحادين الدولي والروماني.

وقال سعادة مسلم سالم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، إن هذه المشاركة جاءت انعكاساً للمكانة العالمية التي تتمتع بها قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي تحققت بفضل رؤية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يشكل الركيزة الأساسية في المكانة المرموقة التي وصلت إليها القرية على الساحة الدولية.

وأضاف أن هذا الدعم وضع القرية على طريق الريادة، وجعلها واحدة من أبرز الصروح العالمية في تنظيم سباقات القدرة، بما تمتلكه من خبرات، وإمكانات تنظيمية وفنية وطبية عالمية المستوى، لتعزيز مكانة الدولة، في دعم وتطوير رياضات الفروسية على المستوى الدولي.