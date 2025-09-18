رأس الخيمة.. "القمة العالمية للعقار" تستشرف مستقبل القطاع في ظل نمو يتجه لتجاوز تريليون دولار

رأس الخيمة في 18 سبتمبر/ وام / تستضيف إمارة رأس الخيمة الدورة الأولى من "القمة العالمية للعقار والاستثمار"، التي تنظمها مجموعة "سيتي سكيب" يومي 30 و31 أكتوبر 2025 في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في خطوة تعكس الزخم الاستثماري الذي تشهده الإمارات، وتنامي مكانة الإمارة كلاعب محوري على خريطة العقار العالمية.

ويأتي هذا التجمع العالمي في توقيت إستراتيجي، حيث تشير توقعات شركة الاستشارات العقارية "سافيلز" إلى نمو حجم الاستثمار العقاري العالمي بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوزه حاجز 1 تريليون دولار بحلول عام 2026.

وتبرز دولة الإمارات كوجهة رئيسية لاستقطاب هذه التدفقات، حيث نجحت في جذب 45.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 48.7%، استحوذت منها المشاريع العقارية الجديدة على ما يقارب 7.8%.

ويستند تنظيم القمة إلى الأداء القياسي الذي يحققه القطاع العقاري في الدولة، والذي تجسده الأرقام بوضوح. فقد وصلت قيمة الاستثمارات العقارية في دبي وحدها إلى 326 مليار درهم، أي ما يعادل 89 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2025، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 39%، مع ارتفاع عدد المستثمرين الجدد بنسبة 22%.

وتتعزز هذه المكانة بالثقة الدولية المتنامية، حيث سجلت الاستثمارات العقارية العالمية في الإمارات زيادة بنسبة 106% خلال العقد الممتد بين 2014 و2024، كما يشكل المشترون الدوليون حالياً نسبة 66% من إجمالي الاستثمارات في الدولة.

وفي قلب هذا المشهد الوطني المزدهر، برزت إمارة رأس الخيمة كنموذج للنمو المتسارع، مدفوعة بمشاريع إستراتيجية ضخمة وسياسات جاذبة للاستثمار؛ ويُعد الإعلان عن منتجع "وين جزيرة المرجان" في عام 2022، الذي تطوره شركة "مرجان"، نقطة تحول رئيسية، حيث شهدت عمليات الشراء العالمية في رأس الخيمة منذ ذلك الحين معدل نمو سنوي مركب بواقع 9.2% حتى عام 2025.

وتؤكد الأرقام جاذبية الإمارة، إذ تستحوذ الاستثمارات العالمية على نسبة 68% من إجمالي حجم الاستثمارات في جزيرة المرجان، كما امتد الطلب خارج حدودها ليشمل وجهات رئيسية أخرى مثل قرية الحمرا، وميناء العرب، ووسط مدينة رأس الخيمة.

وتهدف "القمة العالمية للعقار والاستثمار" إلى توفير منصة إستراتيجية تجمع المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لمناقشة التحولات الكبرى في أسواق العقار العالمية، بدءاً من تحركات رأس المال في أوروبا وآسيا وصولاً إلى النماذج الحضرية المستدامة.

ويقام هذا الحدث العالمي بدعم من شركاء رئيسيين في القطاع، تقودهم شركة "مرجان" بصفتها الراعي الرئيسي، إلى جانب كل من شركة "الحمرا" وشركة "راك للضيافة القابضة" كرعاة إستراتيجيين، وشركة "رأس الخيمة العقارية" كالراعي الماسي.

وبفضل خبرة "سيتي سكيب" في استقطاب قادة الفكر، من المتوقع أن تشكل القمة محطة محورية تتقاطع فيها الطموحات العقارية العالمية مع فرص النمو الواعدة في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة.