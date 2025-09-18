منتخب الإمارات يحصد فضية كأس العالم للقفز بالمظلات في الولايات المتحدة

دبي في 18 سبتمبر/ وام / توج منتخب الإمارات للقفز بالمظلات بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة كأس العالم للقفز بالمظلات (هدف، وتزلج على الماء، وسرعة)، التي اختتمت أمس في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات العالمية.

وحصد منتخبنا الوطني 2085.037 نقطة وضعته في وصافة الترتيب العام خلف المنتخب الفرنسي المتوج بالميدالية الذهبية، فيما جاء المنتخب الأميركي ثالثاً ونال البرونزية.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين 7 من أقوى المنتخبات في العالم، وهي الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا وألمانيا وبريطانيا.

وأعرب نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عن فخره بالإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات الاتحاد، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر للرياضة عامة وللرياضات الجوية خاصة.

من جانبه، أكد يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ورئيس الاتحاد الآسيوي، أن ما حققه المنتخب يعزز مسيرة الإنجازات العالمية للرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن النتائج المتتالية تعكس الدعم الذي تحظى به اللعبة من وزارة الرياضة، وتجسد النهج السليم الذي يسير عليه الاتحاد لتحقيق تطلعات الرياضيين والمسؤولين.