حكومة رأس الخيمة تستعرض رؤيتها لمستقبل العمل والذكاء الاصطناعي في مؤتمر "SHRM MENA 2025"

رأس الخيمة في 18 سبتمبر/ وام / تشارك حكومة رأس الخيمة في المؤتمر السنوي لجمعية إدارة الموارد البشرية "SHRM MENA" لعام 2025، والذي يعد من أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة في قيادة التحول المؤسسي.

وخلال الحدث المنعقد في مدينة جميرا بدبي من 16 إلى 18 سبتمبر تحت شعار "إعادة تشكيل مستقبل العمل"، استعرضت حكومة رأس الخيمة رؤيتها المتقدمة في بناء كوادر وطنية وبيئات عمل جاهزة للمستقبل.

وكانت المشاركة الأبرز من خلال جلسة حوارية متخصصة قدمتها دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة بعنوان "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة: دفع مخرجات الأعمال من خلال التركيز على الإنسان"، حيث ناقشت الجلسة محاور إستراتيجية شملت دور التقنيات الحديثة في ربط إستراتيجيات المواهب بنتائج قابلة للقياس، وأهمية تحقيق توازن دقيق بين إنتاجية القوى العاملة وتنافسية المؤسسة، وضرورة الجمع بين الأتمتة والتعاطف الإنساني.

واستعرضت الدائرة خلال الجلسة ورقة عمل سلطت الضوء على أبرز إنجازاتها ومخرجاتها في هذا المجال.

وتعليقا على هذه المشاركة، قالت شيخة الحبسي نائب المدير العام لدائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة : نفخر اليوم برؤية كفاءاتنا الوطنية تتألق في محافل عالميه مرموقة، وهذا التكريم ما هو إلا تجسيد حقيقي لرؤية حكومة رأس الخيمة في تمكين القيادات وتطوير قدراتهم لتولي أدوار محورية في المستقبل.

وأضافت : نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لضمان استدامة التميز الحكومي، وسنواصل دعمنا لمسيرة إعداد القادة من مختلف الجهات الحكومية، بالشراكة مع المؤسسات العالمية الرائدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويجمع مؤتمر "SHRM MENA 2025" نخبة من كبار قادة الموارد البشرية والمفكرين والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة أبرز الاتجاهات العالمية في مجالات الابتكار، والمرونة، والاستدامة الوظيفية، بما يعكس أهمية التوجه نحو بناء مؤسسات مستعدة لمتطلبات الغد.