"ايدج" تستعرض أحدث قدراتها متعددة المجالات في معرض "Partner 2025"

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / تستعرض مجموعة "ايدج" أحدث قدراتها متعددة المجالات خلال مشاركتها في معرض "Partner 2025"، المعرض الدولي للدفاع الذي يقام في بلغراد، صربيا، خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الحالي.

وتُمثل هذه المشاركة الانطلاقة الأولى لمجموعة "إيدج" ضمن فعاليات هذا المعرض المتخصص، مما يعكس توسع تركيزها الإستراتيجي في منطقة البلقان والأسواق الأوسع في أوروبا الوسطى والشرقية.

وستشهد الفعالية، التي تقام كل عامين بدعم من وزارة الدفاع الصربية، حضور وفود رفيعة المستوى، ومسؤولين حكوميين كبار، وممثلين من حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ووكالة الدفاع الأوروبية، ومنظمات دولية أخرى في قطاعي الدفاع والأمن لاستكشاف أحدث الابتكارات في أنظمة المدفعية والصواريخ، والعربات المدرعة، والحرب الإلكترونية، وأنظمة الطائرات غير المأهولة، والرادارات، وأجهزة المحاكاة، والمنصات البحرية.

وستعرض "ايدج" مجموعة متكاملة من حلول الدفاع، تشمل الأنظمة الجوية، والذخائر الموجهة بدقة، والأنظمة الكهروبصرية، والرادارات، والحرب الإلكترونية، والتقنيات غير الفتاكة؛ إذ تعرض في المجال الجوي أنظمة الطائرات غير المأهولة من فئة "SHADOW 25" و"SHADOW 50"، المصممة لتنفيذ ضربات دقيقة وسريعة ضد الأهداف الثابتة، إلى جانب طائرة من طراز "HT-100" من "أنافيا"، وهي طائرة متعددة المهام بعيدة المدى وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والدعم اللوجستي، وعمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة البنى التحتية.

كما ستعرض المجموعة ذخائرها الموجهة بدقة "RASH 1M"و"RASH 2M" و"RASH 2H"، المخصصة لمهام الدوريات وحماية الحدود والتعامل مع التهديدات عالية القيمة، بالإضافة إلى أنظمة توجيه الذخائر الجوية "THUNDER"، بما في ذلك"THUNDER P-31" و" THUNDER P-32" و"THUNDER P-34"، التي تُوفر قدرات هجومية قصيرة المدى وفعالة من حيث التكلفة.

وفي ما يخص الأنظمة الكهروبصرية، ستعرض "إيدج" أنظمة" KASHIF 600"و"KASHIF 700"خفيفة الوزن المزودة بأنظمة تكتيكية والمجهزة بآلية "جيمبال" للمركبات الجوية غير المأهولة والروبوتات الأرضية، إلى جانب أنظمة المراقبة والتوجيه "MIRSAD-X" و"MIRSAD NG"، ورادارات المراقبة ثلاثية الأبعاد "TAWAQ-S" و"TAWAQ-X".

وفي مجال الحرب الإلكترونية، ستعرض "إيدج" مجموعة من الحلول المتقدمة، من بينها نظام "BORDERSHIELD" ذاتي القيادة لمراقبة الحدود وتأمينها، ومنصة "GPS-PROTECT 2" المضادة للتشويش على مستقبلات نظام تحديد المواقع "GPS"، ونظام "SKYSHIELD-N" المضاد للطائرات غير المأهولة، الذي يجمع بين قدرات التشويش والتضليل لتأمين الحماية الفعالة.

وستعرض "إيدج" كذلك محفظتها الواسعة من التقنيات والذخائر غير الفتاكة، بما في ذلك نظام الإسقاط الجوي "CONDOR DROP" لإسقاط الخرطوش عن بعد، وكاميرا الجسم "COP-EYE" المزودة بتقنيات التعرف على الوجه والتعرف البصري (OCR)، وغيرها.