الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق غداً

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / تنطلق غدًا منافسات الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة أندية وأكاديميات الدولة وسط ترقّب جماهيري كبير لنزالات قوية وحماس كبير.

ويعتبر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو واحداً من أهم الاستحقاقات المحلية، كونه معياراً أساسياً لقياس مؤشر تميّز الأندية، بما يضمن استدامة التطور، ويدفع الأندية إلى الاستثمار في لاعبيها بمختلف المراحل السنية لتحقيق اللقب الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع.

وعلى صعيد السباق نحو اللقب، يدخل نادي الوحدة الجولة الثانية من موقع الصدارة، فيما يتطلع بني ياس والعين إلى تقليص الفارق عبر الانتصار في أكبر عدد ممكن من النزالات، ما يضاعف من حدة المنافسة ويمنح الجماهير تجربة مميزة من الحماس والتشويق.

وقال مهدي العولقي لاعب نادي بني ياس إن الجولة الثانية محطة مهمة في سباق اللقب الغالي، عملنا خلال الأيام الماضية على رفع المعدلات البدنية وتطوير الإيقاع التكتيكي للسيطرة على النزالات منذ الثواني الأولى.

وأضاف أنه توجد دفعة معنوية كبيرة بعد الفوز بكأس نائب رئيس الدولة الشهر الماضي، ونتطلع إلى تقليص الفارق مع المتصدر عبر أداء منضبط وروح قتالية عالية.