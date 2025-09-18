الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في الإفتاء والتوعية الدينية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع فضيلة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، سبل تعزيز التعاون في مجالات الإفتاء وتطوير برامج التوعية الدينية.

وتركز اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة معاليه في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بـ "أستانا" يومي 17 و 18 سبتمبر الحالي، على تبادل الخبرات في إصدار الفتاوى الصحيحة وإيصالها للمتلقين بطرق ابتكارية حديثة من خلال التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وبذل الجهود لنشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.

وأشاد معالي الدكتور الدرعي بالدور الذي تضطلع به الإدارة الدينية في كازاخستان وجهودها المقدرة في ترسيخ القيم الإنسانية السمحة ومبادراتها لتعزيز التكامل والتواصل بين المؤسسات الدينية في كازاخستان لصناعة بيئة تعايش مثالية بين المجتمعات.

من جانبه أعرب فضيلة الشيخ نوريزباي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للمبادرات التي تخدم نشر السلام العالمي وتعلي من قيم التسامح والتعايش السلمي بين المجتمعات، مشيدا بالتجربة الإماراتية الرائدة في إدارة التنوع الديني والثقافي والمذهبي على أرضها باعتبارها نموذجا يسعى للأخذ بتجربتها.