المجمع الثقافي يكشف عن موسم جديد من المعارض الفنية والبرامج خلال 2025

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / أطلق المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي برنامجه لموسم خريف 2025، الذي يتضمن باقة متميزة من المعارض الفنية والعروض الأدائية، والبرامج الثقافية المتنوعة، وغيرها من الفعاليات في خطوة تعزز المشهد الثقافي النابض بالحياة في أبوظبي.

ويَعِدُ موسم سبتمبر إلى ديسمبر 2025 بمجموعة متنوعة من التجارب الثقافية، تتضمن برنامجًا فنيًا متميزًا يشمل المعرض الرئيسي "محمد أحمد إبراهيم: غيمتان في سماء الليل" ويُقام من 9 أكتوبر إلى 22 فبراير ومعرض "وما بعد.." من 9 أكتوبر إلى 22 فبراير وفي شهر مارس 2026 سيُقدم المجمّع الثقافي معرضًا مهمًا بعنوان "شزاد داود: طيف الأحلام".

ويكتمل موسم الخريف بعروضٌ موسيقية ومسرحية ورقص رائعة يُقدّمها فنانون ومؤدون مرموقون، كما ستُقدّم مكتبة أبوظبي للأطفال جدولًا متنوعًا من الأنشطة الشائقة طوال الموسم، بينما تُقدّم استوديوهات الفنون التابعة للمجمّع، المرسم الحر، وبيت الخط، ومركز الفنون للأطفال، ورش عمل وبرامج تُعزّز الإبداع والتعلّم.

وفي افتتاحية عروض موسم الخريف، وبتاريخ 27 سبتمبر، سيقدم المجمع عرض "مهرجان منتصف الخريف: لحظة قمرية لا تُنسى".

وفي 11 أكتوبر وبالتعاون مع "آرت فور أول" يُقدم حفل "إديث من أداء جيل أيغرو"، وهو تحية مؤثرة وتكريم موسيقي إلى أيقونة الغناء الفرنسية إديثبياف.

وفي 19 أكتوبر سيكون الجماهير صغار السن على موعد لمشاهدة عرض "شكسبير للأطفال: حلم ليلة منتصف الصيف"، وهو مدخلٌ شائق ممتع وتعليميّ إلى عالم المسرح الكلاسيكي، يُعزز التقدير المُبكر لقصص وروائع شكسبير الخالدة بأسلوبٍ يُلامس ويتناسب مع مشاعر الأطفال.

ويقام مهرجان " شْلينجل أبوظبي - مهرجان أفلام الأطفال والشباب"، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، ويُقدّم لمحة عامة وشاملة عن أحدث الإنتاجات العالمية في مجال أفلام الأطفال والناشئين.

ويُقدّم عرض "وجوه وأصوات مالطا: ملحمة من البحر المتوسط" عرضًا ثقافيًا آسرًا يُجسّد روح الموسيقى المالطية التقليدية على خشبة المسرح في 26 أكتوبر على المسرح المفتوح في المجمّع الثقافي.

ويُختتم الشهر بحفل استثنائي للفنان إبراهيم معلوف وأبواقميشيل أنج، وهو تجربة فريدة يقدمها إبراهيم معلوف، عازف البوق والملحن الشهير، في 31 أكتوبر في المجمع الثقافي.

وفي يومي 1 و2 نوفمبر، تُقدّم فرقة "الشعر في أكشن" عرضًا مسرحيًا متنقلًا، حيث تأسست هذه الفرقة الجوالة عام 2006، وتُقدّم رحلةً سريعةً الإيقاع مدتها 45 دقيقة، تُقدّم منظورًا يمزج بين الفكاهة والحيوية والإثارة في تناول الشعر والأدب وعقب ذلك، يُقام في 8 نوفمبر عرض "ميلوينج لكريستوسبابادوبولوس"، حيث سيستمتع محبو العروض المعاصرة المبتكرة بمشاهدة العرض الراقص الحائز على جوائز.

ومن أبرز فعاليات المنتظرة "متحف العلوم في عرض مباشر" من تقديم متحف العلوم في لندن، بالشراكة مع مؤسسة "آرت فور أول"، المقرر إقامته في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

وفي 22 و 23 نوفمبر، يُقدم المخرج الشهير يوري ألكسندروف أوبرا "ريجوليتو" إلى جمهور دولة الإمارات وبالتعاون مع إحدى أبرز فرق الأوبرا في روسيا، أوبرا مسرح الدولة في سانت بطرسبرج.

ويُختتم جدول عروض هذا العام في 12 ديسمبر بحفل "آرس نوفانابولي"، إحدى أشهر فرق موسيقى النو فولك النابوليتانية، والمعروفة بحضورها المسرحي القوي.

وتُوفر مكتبة أبوظبي للأطفال الواقعة في قلب المجمّع الثقافي، مساحة معرفية وتعليمية مخصصة للأطفال حتى سن 14 عامًا، حيث تقدم مجموعة غنية من القصص والروايات والكتب المعرفية والسير الذاتية والمواد المرجعية بلغات متعددة تلبي احتياجات القراء الصغار.