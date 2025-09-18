برنامج "خبراء الإمارات" يقود حوارات عالمية في إكسبو أوساكا

أوساكا في 18 سبتمبر/ وام / يشارك برنامج "خبراء الإمارات" بفاعلية ضمن الأنشطة الرسمية لجناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا"، حيث يشارك 14 خبيرا من أعضاء البرنامج في المعرض العالمي خلال الفترة الحالية الممتدة حتى 24 سبتمبر الحالي، والفترة الثانية من 30 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل.

وتهدف المشاركة إلى إبراز الكفاءات الوطنية والمساهمة في الحوار العالمي، تجسيداً لالتزام الدولة بـ"دبلوماسية المعرفة" عبر بناء الشراكات وتبادل الخبرات.

وتشمل أنشطة البرنامج تنظيم جلستين رئيسيتين؛ الأولى أقيمت أمس وأدارها سعود النوري، رئيس قسم العلاقات الدبلوماسية في مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وخريج الدفعة الثالثة من البرنامج، وركزت على بناء مجتمع مؤهل لتحديات المستقبل؛ والثانية ستعقد في الأول من أكتوبر تحت عنوان "منتدى الرؤية المستقبلية" وتديرها مروة فاضل، مديرة مشاريع في مكتب أبوظبي الإعلامي، وخبيرة في الدفعة الرابعة من البرنامج، لتعزيز التعاون الدولي.

كما يصدر البرنامج تقريرين متخصصين؛ الأول بعنوان "جسور نحو المستقبل" ويسلط الضوء على التعاون الإماراتي - الياباني، والثاني تقرير رقمي بعنوان "توجهات التكنولوجيا".

وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: يُعدّ إكسبو 2025 أوساكا فرصة للخبراء الإماراتيين لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات، والمساهمة في الحوار العالمي، مجسدين التزام دولة الإمارات بدبلوماسية المعرفة، من خلال توظيف التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تعزيز العلاقات والتصدي للتحديات المشتركة.