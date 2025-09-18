مركز دبي للسلع المتعددة يسجل نموا في عدد الشركات الإيطالية المسجلة لديه بنسبة 10%

دبي في 18 سبتمبر/ وام / سجل مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، نمواً بنسبة تقارب 10 في المئة في عدد الشركات القادمة من إيطاليا خلال الأشهر الـ12 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عددها إلى ما يزيد على 530 شركة إيطالية.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع اختتام المركز أحدث جولاته الترويجية ضمن سلسلته “وجد من أجل التجارة” في مدينتي نابولي وباليرمو بجنوب إيطاليا، والتي خُصصت لتعزيز الروابط التجارية الإقليمية بين دبي وجنوب إيطاليا بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وذكر المركز أن أكثر من 260 من قادة الأعمال الإيطاليين اطّلعوا خلال الجولة على المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار، فضلاً عن الدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي للسلع المتعددة في دعم الشركات من مختلف أنحاء العالم لتأسيس أعمالها وربطها بسلاسة ضمن سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم توسعها وازدهارها في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية المتنامية بين الإمارات وإيطاليا سجّلت ارتفاعاً في قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين لتتجاوز 14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققة زيادة سنوية تفوق 20 في المئة، مع وجود إمكانات واعدة لتعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الأغذية الزراعية والقهوة والمعادن والأحجار الكريمة والطاقة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إنه في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين، ومع وصول حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيطاليا إلى 14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، شهد مركز دبي للسلع المتعددة نمواً بنسبة تقارب 10% في عدد الشركات الإيطالية خلال الأشهر الـ12 الماضية. وتؤكد جولاتنا الترويجية الأخيرة ضمن سلسة ’وجد من أجل التجارة‘ في نابولي وباليرمو على هذا الزخم القوي، وتُبرز الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار على المستوى الإقليمي بين دبي وجنوب إيطاليا.

وأضاف أنه مع وجود ما يزيد على 500 شركة إيطالية تمارس أعمالها بنجاح انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز المزايا التنافسية التي نقدمها، وترسيخ مكانتنا كوجهة مفضلة في دبي للشركات الإيطالية الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها والوصول إلى الأسواق العالمية عالية القيمة.