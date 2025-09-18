هيئة تنمية المجتمع في دبي تحصد 4 جوائز عالمية من جوائز ستيفي الدولية 2025

دبي في 18 سبتمبر/ وام / أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن تحقيقها إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، بحصولها على أربع جوائز عالمية من جوائز "ستيفي الدولية للأعمال 2025"، التي تُعد من أرقى الجوائز العالمية في مجال الأعمال، ويقام حفل توزيع جوائزها أكتوبر المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ونالت هيئة تنمية المجتمع في دبي الجائزة الذهبية عن برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل، الذي يجمع بين مبادرات نوعية رائدة تشمل منصة "جود"، ومبادرات "بيتي"، و"تضامن - منخفض الهدير"، و"خيم العزاء"، مقدماً نموذجاً متكاملاً في دعم التنمية الاجتماعية.

كما حصدت الجائزة الذهبية عن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم "أعراس دبي"، تقديراً لدوره في دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وترسيخ الاستقرار الأسري.

ونالت الجائزة الذهبية عن تطبيق "سند" للتواصل المرئي بلغة الإشارة، الذي يتيح لأصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع الاندماج في المجتمع من خلال حلول تقنية مبتكرة.

وحصلت الهيئة على الجائزة البرونزية عن مبادرتي "تضامن - منخفض الهدير" و"خيم العزاء"، اللتين وفرتا استجابة إنسانية عملية لدعم الأسر المتضررة في الأحوال الجوية الاستثنائية.

وفي المناسبة قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي إن حصول الهيئة على هذا التكريم الدولي يعكس التزامنا برؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي وهذه الجوائز ليست مجرد إنجاز مؤسسي، بل هي تقدير لجهود جميع فرق العمل وشركائنا في تقديم مبادرات مبتكرة تُسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، وتضع دبي في موقع الريادة العالمية في مجال التنمية الاجتماعية.

ويعكس هذا الإنجاز العالمي ريادة دبي في ابتكار حلول اجتماعية مستدامة، ويترجم توجهات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك، كما يرسخ موقع الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً في مجال التنمية الاجتماعية.