المغرب يستضيف البطولة العربية لسباعيات الرجبي أبريل المقبل

الرباط في 18 سبتمبر/ وام / أسند الاتحاد العربي للرجبي تنظيم النسخة الـ11 لبطولة الرجال والنسخة الـ6 لبطولة السيدات في سباعيات الرجبي إلى المغرب، على أن تقام المنافسات في أبريل 2026.

وجاء القرار عقب مباحثات عقدها سعادة قيس عبدالله الظالعي، رئيس الاتحاد العربي للرجبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، مع الدكتور عبدالرزاق العكاري مدير الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، بحضور هشام أوباجا رئيس الاتحاد المغربي للرجبي.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكة بين الاتحاد العربي للرجبي والجهات الرياضية المغربية، إضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالحدث.