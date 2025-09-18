انطلاق الدورة الثامنة من معرض “إبداعات كتاتيب” في الشارقة

الشارقة في 18 سبتمبر/ وام / انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من معرض “إبداعات كتاتيب” في بيوت الخطاطين في ساحة الخط في قلب الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

حضر حفل الافتتاح أمس سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة وسعادة جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ود. محمد سالم الدوبي مدير إدارة التوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية إضافة إلى القائمين على المعرض وجمهور من محبي الخط العربي.

وضمّت الدورة الثامنة 145عملاً خطياً لـ96 مشاركاً ومشاركة من منتسبي برنامج كتاتيب في مساجد الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى ومنتسبات جمعية الاتحاد النسائية بالإمارة والجامعة القاسمية ومثّل هذا التنوع في المشاركات العديد من دول العالم مثل سيريلانكا وباكستان والهند واوزبكستان وغيرها من الدول.

وشكّلت اللوحات طاقة حروفية جمالية زيّنت جدران البيوت وعكست ثقافة بصرية لافتة لما فيها من انسياب في خطوط متنوعة مثل الرقعة والنسخ الديواني والزخرفة والتذهيب والخط الرقمي فيما حملت نصوصاً قرآنية وأدعية وعبارات إرشادية.

وشهدت مسابقة "إبداعات كتاتيب" السنوية تكريم 29 فائزاً توزّعوا على 12 فائزاً من فئة الرجال و11 فائزاً من فئة السيدات و6 فائزين من فئة الناشئة إضافة إلى 5 طلاب من الجامعة القاسمية في احتفاء جسّد المكانة الرفيعة للخط العربي.

وقال محمد القصير إن رعاية صاحب حاكم الشارقة للخط العربي تمثّل دعماً مهماً لهذا الفن العربي الإسلامي الأصيل مشيراً إلى أن هذه الرعاية تمتد لتشمل جميع الفئات العمرية من الرجال والسيدات إلى الشباب والناشئة بما يرسّخ حضور الخط العربي بين كافة الأجيال ويعكس الأهمية الجمالية التي يمثّلها الخط العربي بكافة أنواعه وأساليبه المتعددة.

وأشار القصير إلى أن الدورة الثامنة ضمّت مجموعة من المشاركين الذين أظهروا إبداعاً لافتاً في إبراز جماليات الخط العربي وترجمتها لأعمال فنية عكست تميّزهم الخطي لافتاً إلى أن برنامج "كتاتيب" يمثّل منصة فنية مهمة للمشاركين من فئة الشباب والنائشة الذين وجدوا فيه خطواتهم الأولى ليصبحوا من أبرز فناني الخط العربي في الشارقة والعالم العربي.

وتجوّل الحضور في أروقة المعرض مستمعين إلى شروحات المشاركين والمشاركات حول لوحاتهم الخطية المُنجزة بتميز لافت والتي عكست مهاراتهم الفني وحرصهم على الاشتغال بحرفية ومهنية عالية تؤكد ما نهلوه من معارف وتجارب غنية في الخط وما اكتسبوه من مهارات خلال مسيرتهم التعليمية والتدريبية.

وسلّم العويس يرافقه الطريفي والقصير شهادات تقدير للفائزين في مسابقة المعرض تشجعياً لهم لمواصلة الجهود الإبداعية مع الإشادة بالمستوى المتميز الذي أظهره المشاركون في أعمالهم.