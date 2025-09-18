"طرق دبي" تطلق خدمة الإبلاغ الذكي عن أضرار البنية التحتية عبر "الواتساب"

دبي في 18 سبتمبر/ وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إتاحة خدمة الإبلاغ الذكي "مدينتي" عبر تطبيق الواتساب، من خلال المتحدث الآلي "محبوب"، في خطوة تهدف إلى تمكين سكان وزوار الإمارة من المساهمة الفورية في الحفاظ على جودة البنية التحتية.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين الإبلاغ بسهولة عن أية أضرار متعلقة بمرافق النقل العام وحرم الطريق، مثل الأرصفة ومظلات الحافلات والإشارات المرورية، وذلك عبر التقاط صورة وإرسالها مباشرة عبر الواتساب، مما يسرّع بشكل كبير من عملية الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت ميرة الشيخ، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إن هذه المبادرة تأتي لتعزيز المساهمة المجتمعية والاستجابة السريعة للبلاغات.

وأشارت إلى أن خدمة "مدينتي" تلقت بالفعل 6 آلاف و525 بلاغاً خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس أهمية الشراكة مع الجمهور في الحفاظ على المظهر الحضاري لدبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة.