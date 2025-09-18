"برجيل القابضة" تطلق "سمايل فيرس" لطب الأسنان المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 18 سبتمبر / وام / أطلقت برجيل القابضة استوديو "سمايل فيرس" لطب الأسنان، المدعوم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، وذلك في المقر الرئيسي لشركة الدار في أبوظبي، ليُشكل نقلة نوعية في قطاع طب الأسنان، ومعيارًا جديدًا للدقة والراحة والكفاءة في رعاية صحة الفم.

وصُمم "سمايل فيرس" لمعالجة التحديات المرتبطة بالأساليب التقليدية، من خلال توظيف الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وآليات العمل الرقمي المتطور لتقديم رعاية طبية فائقة الجودة وشخصية.

ويتميز الاستوديو بخدمات متطورة تشمل تصميم التيجان والقشور والحشوات باستخدام تقنية "CAD/CAM" في أقل من ساعة، والتصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المشاكل الخفية، إضافة إلى تصميم الابتسامة الرقمي للحصول على ابتسامة مثالية مصممة بعناية فائقة.