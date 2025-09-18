"دبي بودفست 2025" يناقش مقومات إنمائه وسبل تحفيز صُنّاعه

دبي في 18 سبتمبر/ وام / يناقش "دبي بودفست" التجمع الأكبر لصُنّاع البودكاست في المنطقة العربية، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة في الثلاثين من شهر سبتمبر الحالي، تزامناً مع "اليوم العالمي للبودكاست"، العوامل التي ساعدت هذا القطاع على الانتشار، والمقومات اللازمة لتعزيز حضوره في المشهد الإعلامي العربي، لاسيما من فئة الشباب الذين يمثلون الجانب الأكبر من جمهوره.

وأورد تقرير "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية" الصادر عن نادي دبي للصحافة أن شعبية المدونات الصوتية أو البودكاست تزداد مع استكشاف المنصات والمبدعين لأشكال جديدة من الإعلام المسموع، على الرغم من حداثة عهدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل بعض الشركات العالمية على توطين برامج المدونات الصوتية الخاصة بها، في حين تتوسع أنشطة المبدعين باللغة العربية لتشمل البرامج الحوارية والمسلسلات المكتوبة والمحتوى التعليمي.

وأشار التقرير إلى أن "البودكاست" يتميز بقلة تكاليف إنتاجه كما يميزه قوة التفاعل معه، في حين تتيح قنوات جديدة فرصة تحقيق الإيرادات، مثل الرعاية والمحتوى المرتبط بالعلامات التجارية، ما يمثل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتطلع فيها صناع البودكاست إلى تحقق إيرادات أعلى في الوقت الذي لا يزال فيه الإعلام المسموع التقليدي “البث الإذاعي” مهيمناً على السوق.

وتؤكد سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيس نادي دبي للصحافة، أن المكانة المتقدمة التي تتميز بها دبي كمركز رئيس لابتكار وصناعة المحتوى، ومحور لجهود النهوض بالإعلام العربي ضمن مختلف قطاعاته، لاسيما في بيئته الرقمية سريعة النمو، تجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في دعم نمو وازدهار البودكاست في العالم العربي، وأن تكون نقطة انطلاق حقيقية للمبدعين في هذا المجال، أسوة بباقي القطاعات الإعلامية التي وجدت في دبي البيئة النموذجية للتطور والازدهار، لاسيما وأنها تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية هي نتاج استثمارٍ واعٍ تركّز على امتلاك أفضلها وأكثرها كفاءة واعتمادية على مستوى العالم، مدعومة برؤية قيادة رشيدة أدركت قيمة الإعلام وأثره في المجتمع، وحرصت على تحفيز مؤسساته وكوادره بكافة المقومات التي تمكّنه من الاضطلاع بدوره في بناء المستقبل.

وتشير سعادتها في معرض حديثها حول فرص تحقيق البودكاست مزيداً من النمو عربياً إلى دور دبي كمركز رئيس للتطوير الإعلامي في المنطقة وتقول "نعمل في نادي دبي للصحافة على إمداد صُنّاع البودكاست بكل العناصر التي يحتاجون إليها لتحقيق التميز، وذلك عبر مبادرات نوعية تدعم فرصهم في النجاح، ونحن في ذلك نلتزم بترسيخ مكانة دبي كمركز إعلامي رائد قدّم الكثير في سبيل تعزيز قدرات الإعلام العربي، ونعتزّ بأن يكون للنادي إسهامه في هذا السياق، من خلال مبادرات نوعية عديدة وجهود متواصلة هدفها دعم فرص تطوّر قطاع الإعلام بشقيه التقليدي والجديد سواء داخل دولة الإمارات أو على امتداد العالم العربي".

ويأتي "دبي بودفست" في سياق سلسلة من المبادرات المهمة التي أطلقها نادي دبي للصحافة دعماً لقطاع البودكاست ومن أبرزها "برنامج البودكاست العربي" الذي يضم مبدعين من أكثر من بلد عربي، إيماناً بأهمية هذا الشكل الإعلامي الجديد نسبياً وما ينتظره من فرص كبيرة للنمو خلال المرحلة المقبلة.

ويضطلع نادي دبي للصحافة بدور ملموس في إعداد وتطوير وتقديم البرامج والمشاريع والمبادرات التي يركز من خلالها على نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وذلك بالتعاون مع نخبة من أهم المؤسسات الإعلامية وأبرز الكوادر المتخصصة في المنطقة والعالم، إذ يُعد "برنامج البودكاست العربي" أحد أوجه هذه الجهود.

وتقول مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة إن البرنامج الذي اُختتمت مؤخراً ثاني دوراته بمشاركة نخبة من المواهب الشابة الطموحة في مجال صناعة المحتوى الصوتي، يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام الرقمي، ويمنح الشباب منصة مبتكرة للتعبير والإبداع وصناعة المحتوى الصوتي بمقاييس عالمية، مشيرةً إلى أن الهدف هو المساهمة في إعداد جيل من صُنّاع البودكاست يملك الأدوات التي تمكنه من طرح موضوعات يُعنى بها المجتمع بلغة عصرية وأسلوب مؤثر وجذاب، ودعمهم بالأدوات اللازمة لتعزيز حضورهم محلياً وإقليمياً، بما يسهم في ازدهار هذا القطاع على مستوى العالم العربي.

وفي الوقت الذي تمثل فيه دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أكثر الأسواق العربية صاحبة الفرص الأوفر لنمو القطاع مع كونها الأكثر إقبالاً على استهلاك البودكاست، أشار تقرير "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية" إلى أن صناعة البودكاست ربما تظل حالياً في مراحلها الأولى في العالم العربي بصورة عامة، نظراً لوجود تحديات أبرزها مشكلات الاتصال بشبكة الإنترنت، ونُظم الدفع، ومحدودية المحتوى المحلي، ما يحد من الفرص الكبيرة الواعدة في هذا القطاع.

ومع جمع "دبي بودفست" أهم وأبرز صُنّاع ومنصات البودكاست العربية، يترسخ دور نادي دبي للصحافة في تيسير الوصول إلى مصادر المعرفة المهنية والتجارب والخبرات المتميزة، حيث تشكل تلك الميزة إضافة نوعية تدعم فرص النهوض بصناعة البودكاست عربياً.

وفي هذا الصدد تقول محفوظة عبدالله، مديرة دبي بودفست ومسؤولة تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة: انسجاماً مع رؤية دبي لمستقبل الإعلام، يحرص نادي دبي للصحافة على أن يكون مركزاً معرفياً وإستراتيجياً لتأهيل وصناعة جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة التحولات الإعلامية المقبلة.. فنحن نعمل على تمكين المواهب في مختلف مجالات الإعلام الجديد، ومن أهمها البودكاست، عبر توفير منصات تدريب وتواصل تعزز الابتكار وتدعم صناعة محتوى متميز ونافع ويبقى هدفنا المشاركة في صُنع إعلام عربي منافس وقادر على تقديم فكر يسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمعات.

وتشير الإحصاءات السوقية الصادرة عن مجموعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة إلى أن قطاع البودكاست يشهد عالمياً نمواً مستمراً سواء على صعيد أعداد المتابعين أو على مستوى الإيرادات، وأورد موقع "ستاتيستا" الإحصائي العالمي، أنه حتى أبريل 2025، كان هناك حول العالم أكثر من 3.5 مليون بودكاست بإجمالي أكثر من 175 مليون حلقة رقمية، هذا في الوقت الذي تتباين فيه الإحصاءات حول حجم سوق الإعلانات على البودكاست إلا أنها تدور جميعاً في فلك مليارات الدولارات بنسب نمو كبيرة متوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس حجم الفرص المتاحة في هذا المجال.

ومن خلال مشاركة لفيف من صُنّاع المحتوى الصوتي والبودكاست من أصحاب التجارب الرائدة في نقاشات جادة يحتضنها "دبي بودفست 2025" والمُقرر عقد فعالياته في فندق ريتز كارلتون دبي، يبقى الهدف التوصل إلى تصورات واضحة ووضع سيناريوهات أقرب ما تكون للواقعية حول متطلبات النهوض بقطاع البودكاست عربياً.