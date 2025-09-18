وزير الرياضة يطالب الاتحادات بمضاعفة الجهود لتعزيز التنافسية وتمكين المرأة

دبي في 18 سبتمبر/ وام / عقد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التي اعتمدت وزارة الرياضة تشكيلها ضمن الدورة الانتخابية (2024 – 2028)، وذلك لبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وترسيخ الدور الوطني للاتحادات في تطوير منظومة الرياضة الإماراتية ورفع تنافسيتها، إلى جانب تعزيز مساهمتها المجتمعية والاقتصادية في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وهنأ معاليه في مستهل الاجتماع، رؤساء الاتحادات على توليهم مسؤولياتهم، مؤكداً ثقته بقدرتهم على تحمل هذه المسؤولية الوطنية وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة تعزز مكانة الرياضة الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أشاد معاليه بالحراك الانتخابي الذي شهدته اجتماعات الجمعية العمومية في عدد من الاتحادات الأخرى.

وشدد معاليه على أن المرحلة المقبلة تستدعي مضاعفة الجهود لتطوير الرياضة الإماراتية بشقيها التنافسي والمجتمعي، وعلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووفق رؤية استراتيجية متكاملة تساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتعزز مساهمة القطاع في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وأكد معاليه التزام وزارة الرياضة بتقديم كامل الدعم والمساندة للاتحادات الرياضية، وتوفير الممكنات كافة التي من شأنها الارتقاء بعمل الاتحادات وتمكينها من رعاية المواهب الوطنية وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وأشاد معاليه بزيادة تمثيل العنصر النسائي ضمن التشكيلات الجديدة للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع نهج الدولة في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار في كافة المجالات، حيث تخطت نسبة تمثيل المرأة 20% من إجمالي أعضاء مجالس الإدارة الجديدة، لافتاً إلى أن الاستعانة بعدد من المقيمين، من أصحاب الخبرات العالمية في المجالات التخصصية والفنية الدقيقة، ضمن بعض مجالس الاتحادات من شأنه أن يساهم بتعزيز القدرات التنافسية للرياضيين الإماراتيين، ويدعم البيئة الجاذبة للاستثمارات والفعاليات الرياضية الدولية في الدولة.

وأكد أن التنوع بين الكوادر الوطنية والكفاءات العالمية يشكل محركاً رئيسياً للابتكار والتميز ضمن المنظومة الرياضية الوطنية مشيرا إلى أن تفعيل دور الاتحادات في تعزيز محور الرياضة المجتمعية لا يقل أهمية عن دورهم في تطوير مستويات الرياضة التنافسية، إذ تولي الدولة اهتماماً كبيراً لنشر الثقافة الرياضية وأنماط الحياة الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي ومتماسك ومستدام، وهو ما يتماشى مع أهداف "عام المجتمع.

حضر الاجتماع كل من سعادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، وسعادة نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، وسعادة أنس ناصر العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، وسعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسعادة الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، وسعادة نصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، وسعادة هنادي الكابوري رئيسة اتحاد القوس والسهم، وسعادة عبدالملك جاني رئيس اتحاد الترايثلون، إلى جانب كبار المسؤولين في الوزارة والاتحادات الرياضية.