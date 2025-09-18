محمد الشرقي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "التربية والتعليم" و "الفجيرة للفنون القتالية"

الفجيرة في 18 سبتمبر/ وام / شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ونادي الفجيرة للفنون القتالية في الديوان الأميري بالفجيرة.

وقّع الاتفاقية، صالحة حميد خليفة مدير إدارة جودة الحياة – قطاع العمليات المدرسية دبي والإمارات الشمالية، ونادر أبو الشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة أهميّة مذكرة التفاهم في تطوير قطاع الرياضة بالشراكة بين الوزارة والنادي، ونشر الوعي الصحّي على مستوى الطلبة في المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاهتمام بالتربية البدنية في المدارس، وتعزيز جودة حياة الطلبة، وتنمية مواهبهم الرياضية واستثمارها.

وثمّن سموّه جهود وزارة التربية والتعليم في نشر التوعية الصحية عبر المبادرات والأنشطة التي تخدم هذا المجال، مُشيدًا بأهداف المذكرة في الاهتمام بتطوير مجال التربية البدنيّة بين الطلبة في مدارس الدولة والمؤسسات التعليمية، انطلاقًا من الدور المحوري للرياضة وأهميتها في تعزيز حياة الطلبة الصحيّة، وتطوير واستثمار مواهبهم الرياضية وتمكينهم فيها.

من جانبها، ثمّنت معالي سارة بنت يوسف الأميري اهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالرياضة المدرسية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة كافة لجعل الرياضة أسلوب حياة مستداماً، لافتةً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع نادي الفجيرة للفنون القتالية ينسجم مع مستهدفات برنامج "التربية البدنية والرياضة والصحة" الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الدراسي الجاري، بهدف إثراء البيئة المدرسية وتعزيز جودة حياة الطلبة عبر برامج رياضية متنوعة تصقل مواهبهم وفق مسارات ريادية تتيح لهم في المستقبل تمثيل الدولة في المحافل الرياضية العالمية.

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة تعمل على بناء شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات الرياضية بما يسهم في دعم إستراتيجية الدولة في مجال الرياضة، وبما يدعم دور المدارس الحكومية في إعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة وتقديم إنجازات ملهمة في هذا المجال، مبينةً أن الرياضة المدرسية تمثل أحد أهم ركائز خطط وإستراتيجيات الوزارة خلال المراحل المقبلة وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تخريج أجيال متمكنة مهارياً وعلمياً ورياضياً كذلك.

حضر التوقيع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية (دبي والإمارات الشمالية) بوزارة التربية والتعليم، وسعاد محمد عبدالقادر الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة.