شرطة دبي تحذر من روابط وهمية لبيع باقات القرية العالمية

دبي في 18 سبتمبر / وام / حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من روابط وهمية تنتشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تروّج لباقات كبار الشخصيات الخاصة بموسم "القرية العالمية" الجديد بأسعار مزيفة، بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم وبياناتهم.

وأكدت شرطة دبي أن هذا الأسلوب الاحتيالي يتكرر سنوياً ويتسبب في وقوع ضحايا، مشيرة إلى أن المحتالين يلجأون إلى استنساخ صفحات مزيفة شبيهة بالصفحات الرسمية لخداع الأفراد.

وشددت الشرطة على ضرورة شراء التذاكر والباقات عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للقرية العالمية أو تطبيقها الذكي أو منافذ البيع المصرح بها، باعتبارها الطرق الوحيدة الآمنة لضمان حقوق الجمهور.

ودعت أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي تنتشر عبر روابط مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة من خلال منصة "e-Crime" أو عبر مركز الاتصال 901، للمساهمة في الحد من هذه الجرائم وحماية أفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت إدارة القرية العالمية أن البوابة الرسمية والحصرية لبيع الباقات الخاصة بموسمها الجديد هي الموقع الإلكتروني لـ "كوكا كولا أرينا".