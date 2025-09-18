"جميرا" تطلق برنامج "أوشن أكاديمي" في مدارس الإمارات

دبي في 18 سبتمبر/ وام / أعلنت جميرا، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، عن اطلاق برنامج "أوشن أكاديمي" بالشراكة مع مؤسسة "أوشن جينيريشن" البيئية لتعزيز التوعية حول البيئة البحرية في مدارس الإمارات.

وتُعد "أوشن جينيريشن" التي تأسست عام 2009 على يد الناشطة البيئية، جو روكستون والحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، مؤسسة خيرية تسعى إلى تبسيط مفاهيم علوم المحيطات وجعلها في متناول مختلف الفئات العمرية حول العالم، مع التركيز على تمكين الأجيال الشابة.

وبدأت "أوشن جينيريشن" هذا الأسبوع تنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج "أوشن أكاديمي" المعتمد من اليونسكو في خمس مدارس بدبي، على أن يتم توسيعه مستقبلاً ليشمل مدارس أخرى بعد تقييم نتائج هذه المرحلة.

وشارك في البرنامج طلاب تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً من خلال وحدات دراسية متوافقة مع المناهج التعليمية، تغطي موضوعات متنوعة مثل الحفاظ على الشعاب المرجانية وممارسات الصيد المستدام والخدمات البيئية للمحيطات والتنوع البيولوجي البحري، تم تقديمها في الفصول الدراسية ومن خلال التجمعات المدرسية.

كما زوّدت "أوشن جينيريشن" المعلمين بمواد تعليمية شاملة من برامج تدريس ومقاطع فيديو وموارد لا تتطلب معرفة مسبقة بعلوم البحار، إلى جانب جلسات وورش تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدرسي في قضايا المحيطات وتمكين الجيل الجديد من فهمها.

وتؤكد هذه الشراكة التزام جميرا الراسخ بحماية البيئة البحرية، خاصة وأن ثلثي فنادقها ومنتجعاتها تقع على السواحل.

وتحرص جميرا من خلال برامجها التي تُعنى بحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض في مواقع رئيسية تشمل جميرا برج العرب وجميرا النسيم في دبي، وجميرا جزيرة السعديات في أبوظبي، وجميرا بالي.

ومنذ عام 2004، أنقذ "مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف" 2,300 سلحفاة بحرية وأعادها إلى الخليج العربي، مع تتبّع 96 منها عبر الأقمار الصناعية لأغراض البحث العلمي.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة رؤية جميرا المتعلقة بالاستدامة، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي الأفراد والبيئة والحوكمة المسؤولة.