أرادَ ترسي عقداً إنشائياً بقيمة 2.18 مليار لتشييد مدار مول بالجادة

الشارقة في 18 سبتمبر/ وام / أرست شركة التطوير العقارية “أرادَ” عقداً إنشائياً رئيسياً لتشييد مدار مول في مجتمع الجادة بالشارقة بقيمة 2.18 مليار درهم ويتضمن العقد الإنشائي بناء المركز التجاري كاملاً مع بدء العمل على الفور والانتهاء منه في ديسمبر 2028.

ويعدّ مدار مول والذي تبلغ مساحته المبنية 3.9 مليون قدم مربع نقطة الجذب الرئيسية والمرحلة الأخيرة من مجمّع مدار وجهة الترفيه العائلية في الجادة من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية ويصوّر التصميم المبتكر لمجمّع مدار اللحظة الأولى التي ترتطم فيها قطرة الماء بسطح الأرض ويتألف المجمّع من مجموعة من المباني البيضاوية المحاطة بالمساحات الطبيعية الخضراء المورقة.

وتمتد المرافق المتنوّعة في مدار مول على مساحة 1.1 مليون قدم مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير ضمن ثلاثة طوابق وتشمل مرافقه سينما من 11 شاشة عرض وحلبة للتزلج على الجليد وميدان رئيسي يضم نوافير مياه راقصة ومركز لياقة بدنية ضخم وفق أعلى المعايير العالمية وبرج مراقبة مركزي مع مطعم على السطح و80 منفذاً للطعام والشراب وأكثر من 400 متجر.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ إن مدار مول وجهة جديدة ومهمة على مستوى الشارقة والإمارات ككل وبفضل تصميمه المبتكر ومناطق الجذب المتنوّعة والتجربة العائلية الاستثنائية التي يقدّمها سيضع هذا المشروع معياراً جديداً للترفيه ونمط الحياة المتكامل .

من جهته قال المهندس عبدالحليم موحد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية التي اختيرت لتشييد المشروع إن مدار مول سيساهم بإعادة تعريف مشهد التسوق والترفيه في الإمارات ونحن نتطلع إلى المساهمة بخبراتنا الواسعة لضمان بناء وجهة تسوّقٍ رئيسية ذات مستوى عالمي.

وسيستقبل مدار مول عند اكتماله قرابة 20 مليون زائر سنوياً مما يعزز مكانة الجادة باعتبارها المجتمع المتكامل متعدد الاستعمالات الأسرع نمواً في الإمارات كما يعزز سمعة الشارقة باعتبارها مركزاً رئيسياً للثقافة والتجارة والحياة الأسرية.