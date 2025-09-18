متحف الشندغة يحصد جائزة اختيار المسافرين 2025 من تريب أدفايزر

دبي في 18 سبتمبر/ وام / حصد متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، جائزة اختيار المسافرين 2025 من موقع تريب أدفايزر العالمي بعد حصوله على تقييمات وتعليقات إيجابية صنفته ضمن أفضل عشرة بالمئة من الوجهات الثقافية في العالم بفضل ما يقدمه من تجارب مبتكرة تعكس جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي لدعم السياحة الثقافية وتعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا للإبداع والابتكار.

ويضم المتحف 22 جناحا موزعة على أكثر من 80 بيتا صممت وفق المعايير العالمية ويستعرض نمط الحياة التقليدية في دبي منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى سبعينيات القرن العشرين مقدما فعاليات وتجارب تراثية تجسد قيم الثقافة المحلية وتبرز أصالة المجتمع الإماراتي وتوثق تاريخ الإمارة وإنجازاتها.

وأكد عبدالله العبيدلي مدير متحف الشندغة أن المتحف يعد فضاء مفتوحا للتثقيف والتفاعل بفضل مساراته المتفردة ومقتنياته الثمينة التي ساهم في تقديمها أكثر من 100 فرد من المجتمع المحلي ما جعله منصة تعليمية بارزة تسرد تاريخ دبي وتراثها الثقافي.

وأوضح أن حصول المتحف على الجائزة يشكل اعترافا دوليا بقيمته الثقافية والسياحية ودوره في إبراز التراث المحلي وترسيخ حضوره على الخريطة العالمية.