الملتقى الدّولي الرابع لمعلّمي العربيّة وموادها ينطلق 4 أكتوبر المقبل

الشارقة في 18 سبتمبر/ وام / تنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم خلال الفترة من 4 حتى 7 من أكتوبر المقبل أعمال النسخة الرابعة من الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية لمناقشة تحديات تدريس اللغة العربية واستكشاف سبل تطويرها برؤى مستلهمة من واقع البيئات المدرسية ووحي التجارب الرائدة للمنظومات التعليمية بهدف نسج خيوط غدٍ تكرّس فيه لغة الضاد لسانًا للحضارة ووعاءً للفكر ومنارًة للعلم والمعرفة.

وكشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم خلال مؤتمرٍ صحفي عُقِدَ اليوم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن محاور وتفاصيل الحدث التربوي المرتقب الذي يعقد تحت شعار “بناء وارتقاء” وبمشاركة ممثلين عن 36 دولة وأكثر من 32 مدرسة و35 جهة حكومية ومؤسسة ثقافية ومعرفية.

ويستقطب الملتقى نخبةً من التربويين والخبراء التعليميين والطلبة المبدعين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة والعالم مستهدفًا رسم خارطة طريق مستقبلية لطرائق تدريس العربية كلغةٍ نابضةٍ بالحياة وفائضةٍ بعبق التاريخ وتوطيد أواصر التعاون بين الجهات المعنية وتعزيز مسارات تبادل الخبرات التربوية والتدريسية بما يسهم في الارتقاء بالوعي بالقيمة التاريخية للغة العربية ورسالتها الحضارية.

وقالت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن تنظيم هذا الملتقى يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي التعليم واللغة العربية مكانة رفيعة ويحرص على دعم مسيرتهما من خلال مشاريع ومبادرات رائدة جعلت من الشارقة حاضنة للمعرفة ووجهة عالمية للاهتمام باللغة العربية وصَونها كما يعكس الملتقى انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للغة العربية وترجمةً لتوجهات إمارة الشارقة في تعزيز حضور «لسان الضاد» بوصفه رمزًا للهوية وركيزةً أساسية في مسيرة التنمية المعرفية المستدامة.

وأكّدت خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم أن الملتقى يُمثل محطة نوعية لتعزيز الشراكات الأكاديمية والتربوية وفضاءً مثاليًا لاستكشاف الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات الميدان التعليمي المتطور في مجال تعليم اللغة العربية.