استثمارات الشارقة تواصل النمو وتأثيرات مباشرة على فرص العمل والقطاعات الإنتاجية

الشارقة في 18 سبتمبر/ وام / بدأت مؤشرات الأداء الاقتصادي لإمارة الشارقة بعد أيام من إعلان الشارقة تصدّرها قائمة الإمارات الأسرع نمواً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2025 تكشف عن تأثيرات فعلية على مستوى توليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية في ظل ارتفاع معدلات الاستثمار في قطاعات رئيسية شملت المنتجات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والخدمات التجارية والمعدات الصناعية.

وسجّلت الشارقة نمواً استثنائياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 حيث ارتفع حجم الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 361% ليصل إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ325 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024 كما ارتفع عدد المشاريع الجديدة بنسبة 57% ليبلغ 74 مشروعاً مقابل 47 مشروعاً العام الماضي.

وشمل هذا النمو انعكاساً مباشراً على سوق العمل إذ كشفت بيانات مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عن استحداث 2,578 وظيفة جديدة بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بـ1,779 وظيفة في الفترة المقابلة مع تركّز نسبة كبيرة منها في قطاعات إنتاجية وخدمية تدعم استراتيجية الشارقة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التوظيف النوعي.

من جانبه قال سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن النتائج المتميزة التي حققتها الإمارة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد مكانة الشارقة كوجهة جاذبة وآمنة للمستثمرين بفضل الرؤية الاقتصادية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إن الأداء الاستثنائي الذي حققته الشارقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام يعكس رؤية واضحة وعزيمة جماعية مشيرا إلى أن الجهود الاستراتيجية لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر شكلت ركيزة أساسية في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة فقد تمكن المكتب من استقطاب رؤوس الأموال مع الحرص على مواءمة الاستثمارات مع الرؤية طويلة المدى للشارقة في مجالات التنمية المستدامة وتمكين الكفاءات والتنويع الاقتصادي بما يضمن بقاء الإمارة وجهة موثوقة للمستثمرين ونموذجاً للتنمية المتوازنة في المنطقة.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 تشير إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة تلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة وذلك وفقاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة مما يسهم في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية إلى مراحل متقدّمة تمكننا من مواصلة النمو بخطى ثابتة.

وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أن منجزات الشارقة الاستثمارية اليوم تعكس قوة منظومتها المتكاملة التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة مع جعل الثقافة والاقتصاد ركائز متوازية لمشروع تنموي يهدف لبناء مجتمع معرفي واقتصاد مستدام.

وقال الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية إن هذه النتائج المتميزة للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة تعكس مكانة الشارقة المتنامية كوجهة جاذبة للمستثمرين ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الرعاية الصحية وتشجيع الشركات العاملة في الصناعات الدوائية على اتخاذ الإمارة مقراً استراتيجياً لنمو أعمالها كما نسعى إلى تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة لاستقطاب هذه الاستثمارات النوعية وذلك بدعم ورؤية إنسانية يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: تؤكد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة للنصف الأول من عام 2025 على قوة البيئة الاستثمارية التي وفرتها الإمارة بقيادة حكيمة ورؤية واضحة للمستقبل ويمثل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار منصة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي حيث نعمل على ربط المعرفة بالصناعة وتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس بما يعزز تنافسية الشارقة ويكرّس مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتنمية المستدامة.

وأوضح سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن النتائج القياسية التي سجلتها إمارة الشارقة تعكس المكانة الرائدة لإمارة الشارقة على الخارطة الاستثمارية العالمية كما أن معدلات النمو تمثل تجسيداً حقيقياً لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة في ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية بيئة الأعمال.

وأكد راشد عبد الله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أن نجاح الإمارة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعكس متانة البيئة الاقتصادية وتكامل مؤسساتها التنموية والحيوية موضحا أن "شمس" نموذج حي لهذا التكامل من خلال دعمها قطاعات الإعلام المتجدد وتمكين رواد الأعمال والمبدعين وصنّاع المحتوى مما يعزز التنوع الإنتاجي ويخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة.

وقالت سارة النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) إن كل ازدياد في معدلات النمو الاقتصادي في الشارقة هو إشارة مباشرة إلى اتساع الأفق أمام رواد الأعمال وتنامي الثقة بالبيئة الداعمة التي تحتضن الابتكار وتراهن على الطاقات الشابة ونحن في شراع نرى في هذا النمو ترجمة حقيقية لرؤية الإمارة في تحويل الاقتصاد إلى منصة إنتاج معرفي وفرص نوعية.