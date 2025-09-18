بشراكة فرنسية .. الإمارات تعزز القدرات العلمية للمستكشف "راشد 2"

دبي في 18 سبتمبر / وام / أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن توسيع نطاق تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، بهدف تزويد مهمة المستكشف "راشد 2" بتقنيات مبتكرة تعزز من قدراتها العلمية وكفاءتها التشغيلية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المركز المستمرة لمهمة المستكشف "راشد 2" ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر المقرر إطلاقه عام 2026.

وترجمة لهذا التعاون، وقع سعادة سالم حميد المري المدير العام للمركز، وليونيل سوشيه نائب الرئيس التنفيذي للمركز الفرنسي، مذكرة تفاهم على هامش الأسبوع العالمي لأعمال قطاع الفضاء في باريس.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتولى المركز الفرنسي تزويد المستكشف "راشد 2" بكاميرتين ووحدة CASPEX، وهي معدات متطورة أثبتت فعاليتها في مهام فضائية سابقة، مما يدعم معالجة الصور وتحقيق الأهداف العلمية للمهمة على سطح القمر.

ويأتي هذا التعاون استكمالا للشراكة الناجحة التي بدأت بين الجانبين في مهمة "المستكشف راشد 1"، حيث خضع فريق عمل "راشد 2" بالفعل لاختبارات الفراغ الحراري في منشآت المركز الفرنسي بمدينة تولوز، لضمان كفاءة عمل المستكشف في البيئة القمرية القاسية.

وتشكل هذه الشراكة جزءاً من الإستراتيجية الأوسع للمهمة، والتي شهدت في وقت سابق توقيع اتفاقية إستراتيجية مع شركة "فايرفلاي إيروسبيس" لتوفير منصة الهبوط التي ستُنزل المستكشف "راشد 2" على الجانب البعيد من القمر، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، مما يرسخ مكانة الإمارات الريادية في مجال استكشاف الفضاء.