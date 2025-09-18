جناح اليابان في "إكسبو أوساكا 2025" يقدم رحلة تفاعلية بين الابتكار والاستدامة

أوساكا في 18 سبتمبر/وام/ يقدم جناح اليابان في “إكسبو 2025 – أوساكا” تجربة مبتكرة تجمع بين العلوم والفن والاستدامة، حيث يأخذ الزوار في رحلة تعليمية مميزة حول تحويل النفايات إلى مصادر جديدة للطاقة والحياة عبر حزام ناقل ضخم يوضح عملية التفتيت والتحويل باستخدام الأضواء، ما يجسد تطبيق التقنيات الحديثة في الاستدامة البيئية. ويعكس الجناح قدرة البلاد على دمج الثقافة العميقة مع الابتكار العلمي والتقنيات الحديثة، مقدماً للزوار تجربة تعليمية وترفيهية غنية تعكس مكانة اليابان الحضارية في قلب الحدث العالمي.

ويتيح للزائر التعرف على المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي التي تعود إلى الطبيعة بفضل نشاط الكائنات الدقيقة، إلى جانب استكشاف العفن الكوجي الذي يمنح الأطعمة اليابانية نكهاتها المميزة من خلال الإنزيمات الطبيعية.

كما يعرض الجناح جهازاً يوضح كيفية تحرك الطاقة الناتجة عن تحلل النفايات العضوية في أرجاء الجناح، إلى جانب نيزك المريخ الذي قُذف قبل نحو 10 ملايين سنة واكتُشف في جبال ياماتو بالقارة القطبية الجنوبية عام 2000، حاملاً قصة علمية استثنائية.

ويمكن للزوار تجربة مشروب الماتشا الياباني التقليدي والاستمتاع برؤية كرسي مبتكر من الطحالب والبلاستيك الحيوي، مصمم بثلاثة ألواح مستوحاة من مناطق الجناح، ويمكن فكه بسهولة بعد الاستخدام، ليجمع بين الفن والاستدامة والابتكار.