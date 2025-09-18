وفد من "مؤسسة الليوان للثقافة " يزور الاتحاد النسائي العام

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ زار وفد من مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، الاتحاد النسائي العام، بحضور الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان.

وينظم الوفد ورشة عامة لكبار المواطنين بالتعاون مع الإتحاد النسائي العام، ضمن مبادرة المؤسسة ( أثر عبر الأولين في عالم اليوم)، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة كبار المواطنين وإبراز إسهاماتهم في المجتمع، إضافة إلى التعريف بالبرامج والخدمات المخصصة لهم وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

و أكد الوفد أن الزيارة تأتي بتوجيهات الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، وانسجاماً مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤكد على قيم التكافل والتلاحم الاجتماعي، وضمن رسالة المؤسسة الهادفة إلى توثيق جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية وتعزيز التكامل المجتمعي عبر مبادرات مشتركة.

وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، لدورها الاستثنائي والمتفرد في توفير خدمات نوعية تُسهم في دمج كبار المواطنين في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية، مشيدًا بالجهود المتميزة ذات الاثر النوعي التي يبذلها الاتحاد النسائي العام في هذا المجال والذي يعكس اهتمام دولة الإمارات بهذه الفئة العزيزة، من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والتمكين الثقافي، وتقدير تجاربهم وخبراتهم بوصفهم الرعيل الأول الذي أسس نهضة الوطن وأسهم في بنائه.

وعبّرت إدارة الاتحاد النسائي العام عن شكرها وتقديرها للشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، ولمؤسسة الليوان للثقافة والتراث على المبادرة المجتمعية، التي تجسّد رؤية القيادة الرشيدة وحرص المؤسسات الوطنية على دعم وتعزيز دور كبار المواطنين في مسيرة التنمية الوطنية.