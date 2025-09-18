"التخطيط والمساحة" بالشارقة تطلق "أحياء سكنية أجمل"

الشارقة في 18 سبتمبر/ وام / أطلقت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، مبادرة "أحياء سكنية أجمل"، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي ومجالس الضواحي في مدينة الشارقة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الهادفة إلى تعزيز المظهر الحضري وتحسين الصورة الجمالية للأحياء السكنية.

تهدف المبادرة إلى رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر الحضري ومعالجة التشوهات البصرية في الوحدات السكنية، إلى جانب توجيه الملاك والمطورين والمكاتب الاستشارية لاعتماد تصاميم تتماشى مع المعايير الجمالية والبيئية، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية مستدامة.

وأكد سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن إطلاق مبادرة "أحياء سكنية أجمل" يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز البعد الجمالي والبصري للأحياء السكنية، وإيجاد بيئات تعكس روح الجمال والتنظيم، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة الإيجابية في تحسين المظهر العام للمدينة.

وأشار إلى أهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها مجالس الضواحي والمكاتب الاستشارية، باعتبارها عنصراً أساسياً في نجاح المبادرة، من خلال التوعية الممنهجة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لأصحاب الوحدات السكنية، بما يعزز جودة الحياة ويحقق بيئة حضرية متكاملة ومستدامة.

وأوضح إبراهيم الجروان، مدير إدارة المظهر الحضري بالدائرة، أن المبادرة تهدف إلى إحداث تأثير ملموس في تحسين المظهر العام، من خلال الحد من التشوهات البصرية وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف الجروان أن هذه الجهود تسهم في رفع القيمة العقارية للمباني، وتوفير عناصر جذب بصري وراحة نفسية للسكان والزوار.