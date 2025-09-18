أكثر من 3 ملايين زائر لجناح الإمارات في "إكسبو أوساكا"

أوساكا في 18 سبتمبر/ وام/ تجاوز عدد زائري جناح الإمارات في “إكسبو أوساكا 2025” ثلاثة ملايين شخص مع الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات عبر برنامج متنوع يجمع بين الفعاليات الثقافية والفنية والعروض التفاعلية التي تجسد القيم الإماراتية الراسخة وتبرز إنجازاتها في مسيرة الاتحاد.

ويهدف الجناح إلى تعريف الزوار من مختلف دول العالم بثراء الهوية الوطنية، وتسليط الضوء على إسهامات الإمارات في بناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار والتواصل الحضاري.

وأكدت مريم المعمري، نائب المفوض العام لجناح دولة الإمارات في “إكسبو 2025 – أوساكا”، أن الجناح يستعد غدا للاحتفاء باليوم الوطني، في إطار تقليد يخصص فيه المعرض يوما لكل دولة للاحتفاء بثقافتها وعاداتها وتقاليدها، موضحة أن يوم 19 سبتمبر خُصص لدولة الإمارات ليكون مناسبة لعرض جوهر الهوية الوطنية، والتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية في اليابان.

وأشارت المعمري إلى أن الاستعدادات انطلقت منذ اليوم، من خلال استضافة فرق العيالة والعازفين في أروقة المعرض للترحيب بالزوار وإضفاء أجواء مميزة تسبق الاحتفالات الرسمية، مشيرة إلى أن برنامج الغد سيشهد فعاليات متنوعة داخل الجناح وفي عدة مناطق أخرى من “إكسبو” مجسدا رسالة جناح دولة الإمارات في “إكسبو 2025”.

وأعربت عن فخرها بالإقبال الكبير على الجناح، الذي تجاوز عدد زواره ثلاثة ملايين، مؤكدة التطلع إلى استقبال أكبر عدد ممكن من الزوار خلال الاحتفال باليوم الوطني.