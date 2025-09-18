"كهرباء الشارقة" تشارك في معرض التخصصات الجامعية

الشارقة في 18 سبتمبر/ وام / تشارك هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من خلال برنامج المنح الدراسية في النسخة السابعة، من معرض التخصصات الجامعية الذي تنظمه مكتبات الشارقة العامة، من 22 حتى 25 سبتمبر الجاري، بمقر هيئة الشارقة للكتاب، الى جانب مشاركة واسعة من الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية.

وأكدت آمنة العويس مدير برنامج المنح الدراسية بالهيئة، أن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على الاستثمار في رأس المال البشري والشباب خاصة ، ونحرص على تمكينهم من استكمال دراستهم في أرقى الجامعات ليكونوا مؤهلين للقيام بدور محوري في بناء مستقبل مستدام لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.