"بسمة الإمارات" تسعد 450 طالبا برأس الخيمة

رأس الخيمة في 18 سبتمبر/ وام / أطلقت جمعية بسمة الإمارات في رأس الخيمة، أمس الأربعاء، مبادرة نوعية تحت شعار "بسمة مدارس الإمارات"، بمقر مدرسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية الخاصة، واستفاد من المبادرة في أول يومين، نحو 450 طالبا، في الصفوف من الأول حتى السادس في الحلقة الأولى.

وقالت مهرة محمد بن صراي، رئيسة مجلس إدارة "بسمة الإمارات"، إن الهدف من المبادرة الإنسانية هو دعم المدارس صحيا وتوعويا، في إطار جهود الجمعية المستمرة لتعزيز الصحة المجتمعية ونشر الوعي حول الأمراض المزمنة.

وأوضحت أن المبادرة تغطي مدارس رأس الخيمة الحكومية والخاصة، خلال العام الدراسي الحالي 2025- 2026.