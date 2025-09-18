ندوة بجامعة الشارقة توصي بتعزيز تمكين المرأة في سياق الهجرة المستدامة

الشارقة في 18 سبتمبر / وام / أوصت ندوة دولية نظمتها جامعة الشارقة، حول "الهجرات المستدامة: المرأة والهجرة"، بضرورة تعزيز تمكين المرأة في مسارات الهجرة، وتوفير بيئات آمنة تضمن مشاركتها الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون في ختام الندوة أهمية تفعيل الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، وتوسيع نطاق البحوث المتعلقة بقضايا الهجرة وتمكين النساء والفتيات المهاجرات، إضافة إلى تبني سياسات داعمة لاستبقاء الكفاءات النسائية في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما قطاع الرعاية الصحية.

وجاء تنظيم الندوة في إطار التزام الجامعة بدعم قضايا تمكين المرأة وتعزيز البحث العلمي في المجالات الإنسانية والتنموية، بمشاركة نخبة من الباحثات والأكاديميات من جامعة الشارقة وعدد من الجامعات والمؤسسات البحثية من الإمارات والأردن وماليزيا، وبالتعاون مع جامعة فرانكفورت الألمانية، وبدعم من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD).

وافتتح الندوة الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، بكلمة أكد فيها أن تنظيم الندوة الدولية يعكس التزام الجامعة بمحاور تمكين المرأة والهجرة المستدامة.

وأوضح أن الجامعة تعمل على ترسيخ مشاركة المرأة في مجالات البحث والقيادة من خلال مبادرات عدة، أبرزها "لجنة المرأة في البحث العلمي"، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز دور المرأة في مختلف التخصصات.

وأشارت الدكتورة زاهية صالحي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى أن الهجرة تمثل شريان حياة بالنسبة لكثير من النساء، حيث يسهمن في دعم الاقتصاد داخل أوطانهن وفي بلدان الاستضافة، مؤكدة أهمية دعم الهجرة المستدامة التي تضمن للمرأة بيئات آمنة وكريمة.

وأعربت الدكتورة شايتالي داس، ممثلة جامعة فرانكفورت الألمانية، عن شكرها لجامعة الشارقة على استضافة الندوة، مشيدة بأهميتها في تسليط الضوء على قضايا تمس المرأة والأسرة والمجتمع.

بدورها، أوضحت الدكتورة آيات نشوان، رئيسة اللجنة المنظمة ومنسق المشروع في جامعة الشارقة، أن الندوة تمثل منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف حول دور المرأة في سياق الهجرة، مشيرة إلى أن الفعالية تسهم في ترسيخ مكانة الجامعة كمركز أكاديمي وبحثي رائد على مستوى المنطقة.