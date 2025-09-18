"الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" يسجل ارتفاعاً في نسبة المشاركات الدولية

الشارقة في 18 سبتمبر/ وام/ يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري مشاركة دولية متميزة مع انضمام أستراليا وميانمار وباكستان إلى قائمة الدول العارضة للمرة الأولى في خطوة تعكس التوسّع المستمر للحدث الأكبر من نوعه في المنطقة على مستوى صناعة الذهب والمجوهرات.

وتأتي المشاركات الجديدة ضمن الدورة الـ 56 للمعرض الذي يستقطب هذا العام أكثر من 500 عارض محلي ودولي من 21 دولة وما يزيد عن 1800 من كبار المصممين والمصنعين والخبراء العالميين في مجال الذهب والمجوهرات والساعات لعرض أندر التصاميم الفاخرة من الذهب والألماس والساعات والأحجار الكريمة وأحدث خطوط الموضة المعاصرة في هذا المجال

ويسجل المعرض في دورته الـ 56 ارتفاعاً في نسبة المشاركات الدولية إلى أكثر من 68% والتي تتضمن نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية من دول مثل إيطاليا والهند وتركيا والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة واليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا، إضافة إلى حضور من العارضين المحليين ودول المنطقة مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت ولبنان مما يعزز موقع المعرض كمنصة دولية رائدة في عالم الذهب والمجوهرات.

كما يتميّز الحدث في نسخته الجديدة بتواجد أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات من أبرزها الهند و سنغافورة وتايلاند إلى جانب حضور متميّز للجناح الإيطالي الذي يشارك هذا العام بأكثر من 50 عارضاً، ما يمنح الزوار فرصة فريدة لاستكشاف أفخم التصاميم الحصرية من الذهب والألماس وأحدث خطوط الموضة في المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ فضلاً عن مجموعة واسعة من الساعات الفاخرة من مختلف أنحاء العالم.

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، إلى أن المعرض يواصل ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة والعالم بفضل ما يقدمه من فرص استثنائية تجمع بين تفرد التصاميم وتنوعها واستقطاب دول جديدة تشارك لأول مرة في تاريخ المعرض إلى جانب النسبة المرتفعة للمشاركات الدولية هذا العام.

و أكد حرص المركز على تطوير المعرض سنوياً وذلك من خلال تنويع المشاركات وتقديم تجربة متكاملة تمزج بين الفخامة والابتكار والتجديد.

ويشكل الحدث أحد أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات ويجمع المهتمين بالاطلاع على أحدث تصاميم المجوهرات من مختلف دول العالم، مقدماً تجربة تسوق فريدة تتيح للزوار استكشاف مجموعة واسعة من الساعات الراقية والتصاميم الإبداعية للمجوهرات والأحجار الكريمة النادرة وأطقم الألماس التي تتنافس دور المجوهرات على تقديم أفضل وأحدث تصاميمها لرواد المعرض.