5 فرسان يمثلون الإمارات في مونديال القدرة برومانيا

بوفتيا -رومانيا- في 18 سبتمبر/وام/ أكمل فرسان الإمارات استعداداتهم لخوض منافسات بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين، التي افتتحت اليوم، بمدينة بوفتيا الرومانية للمرة الأولى تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، لمسافة 120 كيلومتراً، بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان من 28 دولة.

ويشارك منتخب الإمارات بـ5 فرسان في فئتي الفردي والفرق، وهم: عيسى عبدالله عيسى علي عبدالله، وعلي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وراشد أحمد صغير الكتبي، وراشد محمد عتيق المهيري، وماجد جمال زعل بن كريشان المهيري، إلى جانب الأطقم الفنية والإدارية.

وتنطلق غداً إجراءات قياسات الأوزان والفحص البيطري للخيول، قبل انطلاق المنافسات الرسمية، حيث يقام السباق على خمس مراحل: الأولى لمسافة 31 كلم، والثانية 26 كلم، والثالثة 20.5 كلم، والرابعة 28.5 كلم، والخامسة والأخيرة 20.5 كلم.

وشهد اليوم حفل افتتاح البطولة حضور جماهيري وأجواء احتفالية، إلى جانب الاجتماع الرسمي لممثلي المنتخبات المشاركة، بحضور أحمد راشد الكعبي المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية.

ويطمح منتخب الإمارات إلى حصد اللقب الثامن في تاريخه، والخامس على التوالي في فئة الفردي، والثالث في مسابقة الفرق، بعد الإنجازات التي حققها في النسخ السابقة، أبرزها فوز الفارس راشد أحمد صغير الكتبي بالميدالية الذهبية في نسخة 2023 بفرنسا، وحلول زميله راشد محمد عتيق المهيري ثانياً، إلى جانب إنجازات الفارس سعيد سالم المهيري الذي توج باللقب العالمي ثلاث مرات متتالية أعوام 2017 و2019 و2021 في سابقة تاريخية.

وأكد فرسان الإمارات جاهزيتهم لخوض التحدي العالمي بطموحات كبيرة ومعنويات عالية، لمواصلة تعزيز رصيد إنجازات الدولة وترسيخ ريادتها في رياضة الفروسية وسباقات القدرة على الساحة الدولية.