الاتحاد الآسيوي للهجن يعتمد روزنامة موسم 2025–2026

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ اعتمد الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن روزنامة الموسم الجديد 2025–2026، والاستعدادات الفنية لمشاركة منتخبات الاتحادات الأعضاء في مسابقة الهجن ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقررة في أكتوبر المقبل بالبحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهجن الذي عقد مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد الدولي للهجن.

وأشاد سعادة عبدالله مبارك المهيري رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، بالدعم الكبير الذي تحظى به سباقات الهجن في آسيا والدول العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا دائما، يضم حاليا 18 اتحادا عضوا ويعمل وفق دستور معتمد وخطة إستراتيجية سنوية واضحة تهدف إلى تطوير هذه الرياضة.