ملك إسبانيا يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات إلى غزة

القاهرة في 18 سبتمبر /وام/ أكد الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا ضرورة إنقاذ المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق ، ودعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار ووضع حد للحرب الدائرة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، من قبل الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

وأعرب أبو الغيط في بيان للجامعة العربية، عن التقدير العميق للمواقف الإنسانية والأخلاقية الثابتة والعادلة لإسبانيا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حل الدولتين، مثمناً جهود مدريد المتواصلة لوقف العدوان على غزة، وكذلك مساهماتها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وزيادة دعمها لموازنة وكالة الأونروا.

وركز اللقاء على الأوضاع في قطاع غزة والمواقف المبدئية الصلبة التي تتبناها إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية، وعلى أهمية التحرك العاجل لإنهاء الحرب وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن تحقيق السلام العادل والدائم.

