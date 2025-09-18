"الدولي للمواي تاي" يستعرض تطوير الاستراتيجيات والبطولات الدولية

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ استعرضت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمواي تاي، تطوير الاستراتيجيات التنظيمية للارتقاء باللعبة، وتنظيم البطولات الدولية، واستعراض برامج دعم خطط إعداد المدربين والحكام واللاعبين، وتعزيز البرامج التثقيفية، والخطط المستقبلية، والتوسع الكبير على مستوى القارات، لاسيما في آسيا، والانطلاقة الأولى للعبة أكتوبر المقبل، في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، في"فندق روتانا" بجزيرة ياس، بحضور سعادة الدكتور ساكشاي تابسوان رئيس الاتحاد الدولي، وستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد، وطارق محمد المهيري المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي ممثلاً عن نائب رئيس الاتحاد الدولي، سعادة عبدالله سعيد النيادي، وإدريس الهلالي نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي 140 اتحاداً وطنياً عضواً في الاتحاد الدولي، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات وممثله في الاجتماع.