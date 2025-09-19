"موارد رأس الخيمة" تفوز بجائزة STAR للتميّز في المساواة والتنوع والشمول

رأس الخيمة في 19 سبتمبر/ وام/ حصدت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، جائزة STAR المرموقة – الفئة الذهبية، ضمن جوائز تكريم الإنجازات المستدامة والتحوّلية «SHRM STAR Awards» المقدّمة من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، عن فئة التميّز في المساواة والتنوع والشمول، وذلك خلال فعاليات مؤتمر SHRM السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في مدينة جميرا – دبي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الوطنية.

وتُعد هذه الجائزة من أرفع الجوائز في مجال الموارد البشرية، حيث تُكرّم الإنجازات التي تتجاوز النمط التقليدي للعمل المؤسسي، وتعكس إستراتيجيات طموحة تركز على الابتكار ونتائج الأداء المؤسسي المستدام.

وجاء فوز الدائرة تقديرًا لجهودها الريادية في مجال التعلم والتطوير، والتي لم تكن مجرد مبادرة مؤسسية، بل تجسيدًا لالتزام حقيقي ببناء الوطن عبر تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، ورعاية المساواة، وتمكين المرأة، وتعزيز التنوع الوظيفي.

وتعمل الدائرة على تصميم وتنفيذ برامج تطوير متعددة الأبعاد، تركّز على تمكين المواهب وصناعة بيئة عمل يشعر فيها الجميع بالتقدير والاحترام والانتماء، ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الأداء المؤسسي والاستدامة البشرية في الجهات الحكومية التابعة لإمارة رأس الخيمة.

وقالت سعادة شيخة الحبسي، نائب المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، بهذه المناسبة، إن فوز الدائرة بجائزة STAR للفئة الذهبية في فئة التميّز بالمساواة والتنوع والشمول هو تتويج لمسيرة مستمرة من الالتزام برؤية واضحة لتمكين الأفراد.

وأضاف أن الدائرة تؤمن بأن بيئة العمل الشاملة والعادلة هي أساس الابتكار والتميّز المؤسسي، وهذا التقدير يعكس الجهود الجماعية لفريقها وشراكاتها الإستراتيجية التي دعمت مسيرتها في تمكين الكفاءات الوطنية، وبناء منظومة حكومية مرنة ترتكز على التنوع وتمكين المرأة والشباب.

وأضافت نُهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، التي تمثل مصدر الإلهام والداعم الأول لكل تقدم، ونتعهّد بمواصلة العمل على تطوير رأس المال البشري وتحقيق مستويات أعلى من الجاهزية والاستدامة في الموارد البشرية الحكومية.

من جهتها أكدت الدائرة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر والرؤية الإستراتيجية التي تضع الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها، مهنئة قيادات حكومة رأس الخيمة وجميع العاملين فيها بهذا الإنجاز.

كما أكدت الدائرة التزامها الثابت بتأهيل جيل جديد من القادة، وبناء منظومة عمل مرنة وشاملة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل، عبر مبادرات نوعية وشراكات إستراتيجية تعزز من مكانة رأس الخيمة كمركز حكومي متطور ورائد.

