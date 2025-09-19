بتوجيهات ولي عهد الفجيرة/ انطلاق الدفعة الأولى من برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة

الفجيرة في 19 سبتمبر/ وام/ بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت الدفعة الأولى من برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة، بمشاركة 25 شابا وشابة يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك بعد اجتيازهم مراحل المقابلات الشخصية والاختبارات المخصصة للقبول في البرنامج.

وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وفق أحدث الممارسات الأكاديمية والتدريبية العالمية، ليجمع بين التدريب الأكاديمي والنظري والزيارات الميدانية، بما يضمن إكساب المشاركين خبرات عملية تعزز قدراتهم القيادية وتوسّع مداركهم.

ويمتد البرنامج على مدار ثمانية أشهر متواصلة في إمارة الفجيرة، بمرونة تتراوح بين يوم إلى يومين في الأسبوع، بما يتيح للمشاركين التوازن بين التزاماتهم الوظيفية والبرنامج، ويوفر لهم بيئة تعليمية متجددة ومحفزة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى شباب الإمارة وتأهيلهم لإدارة المشاريع الإستراتيجية والتحولية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية ورفد العمل الحكومي بكوادر مؤهلة.

وأكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أهمية البرنامج باعتباره إحدى أهم المبادرات النوعية المنبثقة عن مجلس محمد بن حمد الشرقي، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة واهتمامه الدائم بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب.

وأضاف أن البرنامج يستشرف المستقبل عبر صناعة جيل من القادة القادرين على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، ويعد إطلاقه خطوة رائدة لدعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في تطوير العمل المؤسسي ورفع مؤشرات التنافسية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقاً للإمارة والدولة.