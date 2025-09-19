جولة " مينا جولف" تنظم 12 بطولة عالمية في الموسم الجديد

دبي في 19 سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لجولة مينا للجولف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مواصلة الاستعدادات مع بدء العد التنازلي لإطلاق الموسم الجديد في نوفمبر المقبل، إذ ستنظم 12 بطولة عالمية، بإجمالي جوائز مالية لكل بطولة 100 ألف دولار، وذلك مع تعيين ريتشارد رايمنت مديرا عاماً جديدا للجولة، ليضيف لها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة العالمية في مجال الجولف والإدارة الرياضية.

وتعتبر جولة مينا للجولف التي إطلاقها في عام 2011، مبادرة إماراتية رائدة عالمياً، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط والمعترف بها من قبل التصنيف الدولي الرسمي للجولف "OWGR"، لتوفر للاعبي الإمارات والدول العربية ومختلف الجنسيات مساراً واضحاً نحو الوصول إلى الاحتراف الكامل والمشاركة في البطولات الدولية الكبرى.

وتتخذ جولة مينا للجولف من الإمارات مقراً لإدارة عملياتها في تأكيد على مكانة الدولة في جذب واحتضان مقرات كبرى المؤسسات الرياضية الدولية،

وستعاود الجولة الانطلاق في الموسم الجديد في نوفمبر المقبل مع التصفيات المؤهلة في البرتغال، يليها البطولات التي تمتد حتى مارس 2026.