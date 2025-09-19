"أبوظبي للزوارق" يخوض الجولة الختامية بمونديال الفورمولا2 في البرتغال

لشبونة في 19 سبتمبر/ وام/ يخوض فريق أبوظبي للزوارق السريعة، الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، بمدينة "فيلا فيلها" البرتغالية يومي السبت والأحد.

وتقام غداً منافسات سباق السرعة "أفضل زمن"، لتحديد مراكز الانطلاق، على أن يقام السباق الرئيسي بعد غد الأحد بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين عالمياً.

ويمثل الفريق في هذه الجولة البطل العالمي راشد القمزي وزميله سالم اليافعي، ويترأس البعثة ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، بالإضافة إلى جمعة القبيسي " راديو مان" خلال السباق.

وأكد ثاني القمزي مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة، اكتمال الاستعدادات لخوض السباق، بالثقة الكبيرة في متسابقي النادي، لتقديم أفضل ما لديهم في الجولة الختامية.