الاتحاد الأوروبي يقرّ إعلانا مشتركا لخفض الانبعاثات حتى 72.5% بحلول 2035

بروكسل في 19 سبتمبر/ وام/ أقرّ وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي إعلانًا مشتركًا يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 66.25% و72.5% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك خلال محادثات مطوّلة جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويُعد هذا الاتفاق غير ملزم قانونيًا، لكنه يُعبر عن رغبة الاتحاد في إظهار جبهة موحدة قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وأكد الإعلان التزام الاتحاد الأوروبي باتفاق باريس للمناخ، مشيرًا إلى أن الكتلة الأوروبية لا تزال تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030.

وأعرب ووبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، عن ثقته في أن الاتحاد سيحافظ على سمعته كقائد عالمي في مجال المناخ، موضحًا أن الوزراء يطمحون لتحديد هدف واضح لعام 2035 قبل قمة المناخ العالمية المزمع عقدها في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يعيد قادة الاتحاد الأوروبي النظر في هذه المسألة خلال قمتهم المقبلة في 23 أكتوبر المقبل.