مهرجان ليوا الدولي 2026 ينطلق 12 ديسمبر

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تُنظّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مهرجان ليوا الدولي "ليوا 2026" خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 وحتى 3 يناير 2026، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

ويُقام المهرجان بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي، وشركة ميرال، وشبكة أبوظبي للإعلام، وعدد من الشركاء.

ويشهد الحدث برنامجاً متنوعاً يضم سباقات السرعة، واستعراضات الدريفت، وتحديات القيادة على الكثبان الرملية بمشاركة نخبة من المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب العروض الترفيهية العائلية، والحفلات الحية، والجولات والأنشطة الثقافية، وذلك حول “تل مرعب" أعلى الكثبان الرملية في الدولة.

وتتواصل فعاليات المهرجان على مدى 23 يوماً، مؤكدة مكانته الإقليمية والدولية كإحدى أبرز الوجهات الشتوية التي تستقطب مختلف فئات المجتمع، ومحبّي التخييم والبر، وعشّاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة.

كما تنظّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مجدداً الفعاليات الرملية والفنية والترفيهية، إلى جانب “قرية ليوا” التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، وتضم سوقاً للحرفيين، ومنطقة للورش الإبداعية والأنشطة العائلية، وألعاباً للأطفال، ومتاجر للبائعين المحليين، ومطاعم تقدّم أطباقاً متنوعة.

والجدير بالذكر أنّ البرنامج الكامل لمهرجان ليوا الدولي 2026 سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.