حمدان بن محمد يصدر قراراً بنقل وتعيين المُدير التنفيذي لمُؤسّسة التنظيم العقاري

دبي في 19 سبتمبر/ وام/ أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (73) لسنة 2025، بنقل عبدالله أحمد محمد صالح الشحي، من مُؤسّسة محمد بن راشد للإسكان، وتعيينه مُديراً تنفيذيّاً لمُؤسّسة التنظيم العقاري.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

