اللجنة العليا تستعرض الترتيبات لاستضافة " ألعاب آسيا البارالمبية"

دبي في 19 سبتمبر/وام/استعرضت اللجنة العليا لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب في اجتماعها الأول الذي عقدته أمس، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد ببلدية دبي، التحضيرات للحدث القاري الذي تستضيفه دبي من 7 إلى 14 ديسمبر المقبل،بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد انه على مدى سنوات اكتسبت الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة.

واضاف، "تواصل دبي تعزيز هذه الصورة لتقدم للعالم تجارب مذهلة تاركة أثرا يحتذى على الصعيد الآسيوي".

وأشار إلى أن اللجنة العليا تسعى لتقديم نسخة استثنائية تعكس مكانة دبي وترسخ سمعتها المميزة في تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى معايير الاحترافية.

وأكد على أن استضافة الأحداث العالمية والقارية تأتي بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، إضافة إلى ما تملكه دبي من مقومات لوجستية وبشرية وتنظيمية عززت مكانتها في الخارطة العالمية لرياضة " أصحاب الهمم".

من ناحيته وجه ماجد العصيمي الشكر إلى الإمارات و إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على حرصه لاستمرارية الألعاب الآسيوية للشباب التي كانت في طريقها إلى الإلغاء، مؤكدا أن هذا الموقف يدل على حرص الإمارات على نهجهما الدائم لدعم " أصحاب الهمم " في كافة المجالات.