الأولمبياد الخاص الإماراتي وجامعة الخليج الطبية يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي في 19 سبتمبر/وام/ وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي وجامعة الخليج الطبية مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات الصحة والتدريب .

وتمتد المذكرة لعامين قابلة للتجديد، وتشمل التعاون في محاور متعددة من أبرزها إعداد برامج تدريبية مشتركة، والمشاركة في برنامج "الكشف الصحي" التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي يقدم فحوصًا طبية مجانية للاعبين إلى جانب التثقيف الصحي، كما تركز على رفع وعي طلاب الجامعة بالمتطلبات الصحية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وتعزيز قدراتهم في استقبال أصحاب الهمم وتقديم الرعاية المناسبة لهم.

ويفتح التعاون بين الجانبين المجال أمام طلاب الجامعة لخوض فرص تدريبية وتطوعية ضمن برامج الأولمبياد الخاص، فضلاً عن إدراج جامعة الخليج الطبية ومراكزها الصحية في شبكة مقدمي الرعاية الصحية الموحدة التابعة للأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يرسخ دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في خدمة المجتمع.

كما يتضمن التعاون تدريب الطلاب على الرعاية الصحية الدامجة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية والوقائية للاعبين، إضافة إلى تطوير بيئة أكاديمية حاضنة للحلول الصحية المبتكرة التي تلبي احتياجات هذه الفئة.

وأكدت تالا الرمحي، نائب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن هذه الشراكة تنطلق من المسيرة الطويلة لدولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم، وتعكس التزامًا وطنيًا راسخًا بالدمج، مشيرة إلى أن إعداد كوادر صحية مستقبلية قادرة على تقديم رعاية شاملة وعالمية المستوى، يمثل ركيزة أساسية لضمان ازدهار المزيد من أفراد المجتمع وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الرياضة والتعليم وسائر مجالات الحياة.

من جانبه أوضح البروفيسور ماندا فينكاترامانا، القائم بأعمال مدير جامعة الخليج الطبية، أهمية الدور الأكاديمي في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة بالدمج الصحي والمجتمعي، وتفتح أمام طلابها وأعضاء هيئتها الأكاديمية آفاقًا عملية للمشاركة في مبادرات ميدانية مؤثرة.

وأضاف البروفيسور فينكاترامانا : أن المذكرة ستسهم في إدراج مفاهيم الصحة الدامجة في المناهج الدراسية، وتوفير تدريب متخصص للتعامل مع أصحاب الهمم، فضلًا عن المشاركة في الفحوص الوقائية المجانية وبرامج التوعية، مؤكدًا أن التعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي يعزز مسيرة الصحة الدامجة بما يواكب أهداف التنمية المستدامة للدولة، مشددًا على أن أصحاب الهمم يستحقون خدمات صحية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وأن من واجب الجامعة إعداد الكوادر الطبية القادرة على تلبية هذه الاحتياجات.