"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي

أبوظبي في 19 سبتمبر / وام / لم يعد توصيل الطرود قاصرا فقط على الطرق التقليدية بل أصبح ممكنا توصيل الطرود باستخدام طائرات "درون" في أبوظبي لتفتح آفاقا جديدة أمام قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

فقد أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن إشرافه على تنفيذ تجربة فريدة من نوعها لتوصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار "درون"، وذلك بالتعاون مع شركة "لود أوتونوموس" المتخصصة في حلول التوصيل الذكية والتقنيات الجوية المستقلة.

وشهد مقر الشركة في كيزاد – أبوظبي، تنفيذ أول رحلة تجريبية ناجحة تم خلالها نقل طرد مزود بذراع آلية من منطقة السمحة إلى كيزاد، باستخدام نظام ملاحة متطور يضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة في عمليات التوصيل.

تأتي هذه التجربة في إطار إستراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال النقل الذكي، ودعم جهود مركز النقل المتكامل في تبني أحدث أنظمة التنقل المستدام، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

ويشرف المركز على تنظيم وتشغيل الطائرات بدون طيار من خلال المنصة الوطنية الموحدة لإدارة حركة أنظمة الطائرات بدون طيار، بما يضمن تسريع الحصول على الموافقات القانونية، والالتزام بمعايير السلامة والخصوصية وحماية المجال الجوي.

واستعرضت شركة "لود أوتونوموس" أحدث مستجدات برنامج تطوير الطائرة الهجينة ذاتية القيادة "هيلي" (VTOL) المخصصة للشحن الجوي الثقيل، والتي تتميز بقدرتها على نقل حمولة تصل إلى 250 كيلوجراما لمسافة 300 كيلومتر، عبر منظومة مبتكرة تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي، مع خاصية الإقلاع والهبوط العمودي، ما يمكنها من العمل دون الحاجة إلى بنية تحتية تقليدية مثل المطارات.

ومن المتوقع أن تشكل "هيلي" نقلة نوعية في مجال الشحن الجوي متوسط المدى، عبر توفير وصلات مباشرة بين مراكز الخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويدعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة أن هذه التجربة تعكس التزام أبوظبي المستمر بتبني أحدث الابتكارات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وتوظيف التكنولوجيا لرفع جودة الخدمات، مشيرا إلى حرص المركز على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تعزز مكانة الإمارة عالميا.

من جانبه، أشار راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود أوتونوموس"، إلى أن منظومة التوصيل الجوي تسهم في رفع كفاءة وسرعة خدمات النقل والتوزيع، بما يتوافق مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وفي ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والسعي نحو حلول توصيل أكثر سرعة وفاعلية، مؤكدا أن الطائرات بدون طيار تمكّن من إيصال الطرود خلال ساعات قليلة مقارنة بعدة أيام في وسائل التوصيل التقليدية.