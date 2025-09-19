دبي تبرز تميزها الأكاديمي في مؤتمر التعليم الدولي بالسويد

غوتنبرغ في 19 سبتمبر/ وام/ شاركت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتعاون مع مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي 2025، الذي استضافته مدينة غوتنبرغ السويدية مؤخرا، وذلك تحت مظلة جناح "الدراسة في دبي".

وجاءت المشاركة بهدف إبراز مكانة دبي كمركز عالمي للتعليم العالي والمعرفة والابتكار، والترويج للإمارة وجهة مفضلة للطلبة الدوليين والمؤسسات الأكاديمية العالمية.

وشكل المؤتمر منصة دولية جمعت نخبة من خبراء التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون الأكاديمي.

وسلط جناح "الدراسة في دبي" الضوء على أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم 2033 بوصفهما ركيزتين أساسيتين في دعم تنافسية المنظومة التعليمية واستقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور وافي داوود المدير التنفيذي لقطاع التطوير الإستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن الإمارة رسخت مكانتها كإحدى أبرز الوجهات التعليمية على مستوى العالم بما تحتضنه من 40 جامعة تمثل 15 دولة، وتوفر برامج أكاديمية متنوعة ضمن بيئة تعليمية آمنة ومتعددة الثقافات.

وأشار إلى أنّ دبي تلتزم بتعزيز موقعها كمركز عالمي للمعرفة والابتكار وفق خططها المستقبلية.

من جانبه أوضح مروان عبد العزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية أن عدد الطلاب الأوروبيين في المجمعين شهد نموا سنويا بنسبة تزيد على 30% خلال العام الدراسي 2024-2025، ما يعكس تزايد جاذبية دبي للمؤسسات الأكاديمية العالمية والطلبة الدوليين.

وتحتضن دبي مؤسسات أكاديمية أوروبية مرموقة، مثل كلية أليانس مانشستر للأعمال وجامعة برمنغهام وكلية ستراثكلايد للأعمال وكلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال، ما يعزز البيئة التعليمية المتكاملة في الإمارة ويدعم توجهها نحو التعليم العالمي وتخريج جيل متمكن من مهارات المستقبل.