" الإمارات لرعاية الموهوبين" تنتخب مجلس إدارتها الجديد

دبي في 19 سبتمبر / وام / انتخبت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين مجلس إدارتها الجديد للدورة السادسة عشرة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقد أمس، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع وأعضاء الجمعية.

وصادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق، ووافقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام 2024، كما ناقشت الحساب الختامي واعتمدت مشروع الميزانية الجديدة، واختارت مدقق الحسابات وحددت مكافأته، إلى جانب استعراض خطة العمل والبرامج المقررة لعام 2025.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الجمعية، وبعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد ونصف، نجحت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية رغم التحديات والإمكانات المحدودة، موضحاً أن الجمعية أسهمت في تمكين الشباب الموهوبين، ووضعهم على الطريق الصحيح ليكونوا في مواقع قيادية تدعم مستهدفات الدولة بمشاريع نوعية.

وأضاف أن عدداً من المبادرات التي أطلقتها الجمعية تحوّلت إلى مراكز متخصصة لرعاية الموهوبين في مختلف إمارات الدولة، كما تبنتها مؤسسات كبرى على المستوى الوطني، وهو ما يعكس الدور الريادي للجمعية في دعم الكفاءات الشابة.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والخاصة والأفراد الذين ساهموا في دعم رسالة الجمعية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لترسيخ دورها في اكتشاف الموهوبين ورعاية طاقاتهم.

وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وأحمد علي عبد الله النعيمي، وبرديس خليفة، وميرزا الصايغ، واللواء مهندس وليد المناعي مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد زيد الصابوني المستشار الإعلامي للجمعية.